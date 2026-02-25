Afternoon Tea LOVE&TABLE春限定！抹茶や苺の贅沢ミルクレープ登場

Afternoon Tea LOVE&TABLEから、春のティータイムを彩る期間限定メニューが登場します。濃厚な抹茶の新作ミルクレープをはじめ、さくらや苺を使った華やかなラインナップが勢揃い。旬の味わいを楽しめるミルクレープのほか、春らしいドリンクやフードメニューも展開されます。季節限定の特別なおいしさを、ゆったりしたカフェ時間とともに楽しんでみませんか♡

春限定ミルクレープラインナップ

抹茶マスカルポーネとバナナのミルクレープ



価格：お茶付き1,738円（税込）

濃厚な抹茶クリームとマスカルポーネホイップ、フレッシュバナナを自家製クレープ生地で重ねた新作ミルクレープ。甘酸っぱいフレッシュラズベリーがアクセントとなり、抹茶のコクとバナナの甘みを引き立てます。

販売期間：3月5日（木）～5月13日（水）※表参道のみ、4月9日（木）から販売

販売店舗：全店

さくらストロベリーのミルクレープ



価格：お茶付き1,793円（税込）

ふんわりとさくら香るホイップクリームと苺をもちもち食感のクレープで重ねた春らしい一品。苺とさくらの花の塩漬けをトッピングし、やさしい春の香りが広がります。

販売期間：3月5日（木）～4月8日（水）

販売店舗：全店

あまおう苺のミルクレープ

価格：お茶付き2,310円（税込）

赤くて丸いあまおう苺をふんだんに使用した2週間限定メニュー。カスタードとホイップクリームを合わせたディプロマットクリームとともに5層に重ねた贅沢な味わいが楽しめます。

販売期間：3月5日（木）～3月18日（水）

販売店舗：全店

＊苺ソースにはあまおう以外の苺を使用

※3月19日～4月22日は旬の苺をたっぷり使った「苺のミルクレープ」が登場します。

チョコと苺とヘーゼルナッツのミルクレープ



価格：お茶付き1,793円（税込）

ヘーゼルナッツとチョコレート入りホイップに、苺とパリパリ食感のチョコレートを重ねたミルクレープ。食べ進めるごとに食感の変化が楽しめます。

販売期間：4月9日（木）～6月17日（水）

※表参道のみ、5月14日（木）から販売

販売店舗：全店

※季節のミルクレープは各日数量限定のため、なくなり次第終了します。

※予告なく食材やメニュー、実施期間が変更になる場合がございます。

春限定ドリンク＆フードメニュー

フランス産アイスのクリームソーダさくらストロベリー＆ミルクバニラ



価格：968円（税込）

桜と苺の華やかな味わいにミルクバニラアイスを合わせた春限定クリームソーダ。見た目も可愛らしく、ミルクレープと一緒に楽しむのもおすすめです♪

販売期間：3月5日～5月13日

パスタサルシッチャとイエローチェリートマトのレモンクリームソース



価格：お茶付き1,683円（税込）

爽やかな酸味のレモンクリームソースに、サルシッチャとイエローチェリートマト、ブロッコリーを合わせたパスタ。大葉のソースがアクセントになっています。

販売期間：3月5日（木）～9月2日（水）

販売店舗：ルミネ新宿、ルミネ横浜、静岡パルシェ、ルクア大阪

※写真は、テーブルクレープセットのイメージ

※予告なく食材やメニュー、実施期間が変更になる場合がございます。

春のご褒美ティータイムに

桜や苺、抹茶など春らしい味わいを楽しめるAfternoon Tea LOVE&TABLEの期間限定メニューは、季節のカフェ時間にぴったりのラインナップ。

見た目も華やかなミルクレープは、自分へのご褒美やお友達とのカフェタイムにもおすすめです。数量限定メニューも多いため、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください♡