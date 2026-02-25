スーパー“戦国時代”　“老舗”ダイエーは閉店…生まれ変わりも　「お1人さま」ターゲットの「オトナリマート」第1号店オープン

25日にオープンしたのは、首都圏進出を狙う「お1人さま」がターゲットのスーパーマーケット「オトナリマート」伊勢崎下道寺店。

新たなタイプのスーパーが続々と誕生する今、世はまさに“スーパー戦国時代”を迎えている。

そんな新時代に老舗スーパーの「ダイエー」が次々と閉店し、新たな店に生まれ変わっている。

53年の歴史に幕を下ろした「ダイエー上溝店」

24日夜、多くの買い物客が閉店の時を見守っていたのは、神奈川・相模原市のダイエー上溝店。

53年の歴史に幕を下ろした。

利用客：

ほぼ毎日、お昼ここで全員買ってました。



利用客：

ダイエーのお弁当ラブって感じ。

営業最終日の24日は、記念撮影する人の姿も…。

利用客：

私68歳でしょ。15歳の時、中学3年生ぐらいの時できたんじゃないかな。青春というか、ずっとあったという感じかな。

壁には、「53年間ありがとう」、「お世話になりました」など、お別れのメッセージがびっしり。

店内にはおなじみの音楽とともに、こんなアナウンスが。

アナウンス：

ダイエー上溝店は永遠に不滅です。ほんまやでー！

そして迎えた閉店の時。

ダイエー上溝店：

楽しいこともいっぱいありました。これで閉鎖するという、悔しいのもあるんですけども、いったんここで53年という幕を下ろさせてもらいます。

涙をぬぐうスタッフの姿も…。

ダイエーの親会社「イオングループ」は、関東にある「ダイエー」の多くを閉店し、「イオンフードスタイル」に業態転換する方針。

ただ1972年にオープンした上溝店は建物の老朽化もあり、跡地の利用は決まっていない。

さらに、41年の歴史があるダイエー海老名店も25日で閉店し、建て替えを経て新たにイオンとして生まれ変わるという。

なぜダイエーは生まれ変わるのか。

専門家は…。

スーパーマーケットの動向にくわしい流通アナリスト・中井彰人さん：

ダイエーって総合スーパーで、食品だけじゃなくて雑貨だの医療品だの、いろんなものを売っている。食品は食品でスーパーで買うけれども、それ以外のものは専門店チェーンで買うよね。いろいろあると思うんですけども、業界再編が急速に進んでいく可能性があると。まさに戦国時代の後半期みたいな状態に。

一方、店舗数の多い関西地方では、ダイエーの名前が残るという。

スーパー“戦国時代”に攻勢かける「オトナリマート」

その戦国時代に攻勢をかける新たなブランドのスーパーが25日オープンした。

その名も「オトナリマート」。

店内は、多くのお客さんでにぎわっていた。

オトナリマートは、大型スーパーのベイシアが手がける小型業態。

その特徴は…。

ベイシア小型業態一般商品部・青木慎祐部長：

それぞれのお客さまの“個”のシーンにマッチする商品のニーズに応えていくことが、オトナリマートとしてやっていくべきことかなと。

“個食”に特化した商品として、「白身魚のバジルソテー」は一切れ税込み322円、バナナは1本で42円（税込み）。

納豆は1パック139円（税込み）で販売、タレを16種類の中から選び、自分好みの納豆を作ることができる。

利用客（40代）：

こんな品数が豊富で、1つずつ買える。便利だなと思いました。選ぶ楽しみもありますし。

また目玉の1つが、缶のままレンジでチンできる「一匠レンチン缶」（税込み430円）。

「牛もつ煮込み」など3種類ある。

2025年11月には九州を中心に展開する都市型の小型スーパー「トライアルGO」や 生鮮食品が強みの「バロー」が関東に進出。

個食に特化したオトナリマートが狙うのは…。

ベイシア小型業態一般商品部。青木慎祐部長：

首都圏を中心に300店舗体制を築けるように考えております。コンビニと同等のサイズでオトナリマートを展開できるような形で考えております。

（「イット!」2月25日放送より）