「2026年冬ドラマ（テレ朝）」出演の好きな女性俳優ランキング！ 「長濱ねる」を大差で抑えた2人は？
現在、テレビではさまざまなジャンルの冬ドラマが各局で放送中です。そこで、今回はテレビ朝日系の作品に注目したランキングをご紹介します。
それでは、「2026年冬ドラマ（テレビ朝日系）出演の好きな女性俳優」ランキングの結果を紹介します。
All About ニュース編集部は2026年1月30日〜2月1日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ（テレビ朝日系）」に関するアンケート調査を実施。この記事では、出演する女性俳優に特化したランキングを作成しました。
【8位までの全ランキング結果を見る】
3位：長濱ねる『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』／31票
3位に選ばれたのは、『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』に出演する長濱ねるさんです。同作は、これまで数多くの名ドラマを生み出した「木曜よる9時枠」で放送する「社会派・痛快エンタメドラマ」。東京国税局・資料調査課が舞台で、ドラマオリジナルの部署「複雑国税事案処理室（通称・ザッコク）」のメンバーが非道な脱税者を追い詰める様子が描かれています。
長濱さんは、ザッコクのメンバー・俵優香を担当。優香は、仕事ができるのに出世欲はなく、ワークライフバランスを大事にするイマドキの女性です。基本ローテンションながら、人心掌握術にすぐれた天才キャラを魅力たっぷりに演じています。
回答者からは、「愛らしいルックスと穏やかな雰囲気、そして内面の芯の強さが魅力」（20代男性／大阪府）、「アイドルから女優に転身して魅力が上がった」（40代男性／神奈川県）、「かわいさだけではなく、陰の部分もうまく演じていて、安心して見ていられる」（50代女性／青森県）などの意見が寄せられました。
2位：松嶋菜々子『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』／95票
2位は、『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』で主演を務める松嶋菜々子さんでした。松嶋さんは、テレビ朝日系列の連続ドラマで初主演となり、東京国税局の米田正子を担当。米田は、厄介な事案を扱う「ザッコク」を創設し、個性派ぞろいのメンバーを招集してまとめ上げる敏腕調査官です。
税金を「正しく集めて、正しく使う」が信条で、誰よりも正義感が強い米田を松嶋さんが熱演。ミステリアスで不思議な魅力を持つ米田は、変わらぬ美貌をほこる松嶋さんにピッタリです。
回答者からは、「同じ世代としてあこがれのひとで、いまだにいつまでも変わらない美貌に驚く」（50代女性／愛知県）、「時折見せるコミカルな演技や、部下を導く際の温かみのある表現も大好き」（20代女性／大阪府）、「画面に映った瞬間の“格”が違うから」（40代男性／福岡県）などの意見が寄せられました。
1位：井上真央『再会〜Silent Truth〜』／121票
1位には、『再会〜Silent Truth〜』に出演する井上真央さんが選ばれました。同作は、横関大さんの推理小説『再会』（講談社）が原作で、23年ぶりに再会した幼なじみたちが殺人事件に巻き込まれるヒューマンラブミステリー。主人公の刑事・飛奈淳一を竹内涼真さんが演じ、井上さんはヒロインの岩本万季子を担当しています。
万季子は、美容室を経営しながら1人で息子を育てるシングルマザー。殺人事件の容疑者として浮上するなど、さまざまなトラブルに巻き込まれていきます。3年ぶりに連続ドラマに出演する井上さんは、疑惑のヒロインを繊細に演じているところです。
回答者からは、「演技が上手なところもお顔も好きです」（20代女性／滋賀県）、「自然体で感情表現がうまく、役柄に引き込まれる演技が魅力的」（20代男性／宮城県）、「大人っぽくなって、演技に幅が出てきた」（50代女性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)