¡Ú2028Ç¯4·î¤«¤é¡ÛÇ¯¶â¤Î¡Ö»Ò¤É¤â¤Î²Ã»»¡×¤¬ÂçÉý¥¢¥Ã¥×¡ªÂè3»Ò°Ê¹ß¤â°ìÎ§Áý³Û¤Ø
2028Ç¯4·î¤«¤é¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ê¤É¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¡Ö»Ò¤É¤â¤Î²ÃµëÇ¯¶â¡Ê²Ã»»¶â¡Ë¡×¤Î³Û¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç²Ã»»³Û¤¬Äã¤«¤Ã¤¿Âè3»Ò°Ê¹ß¤¬Âè1»Ò¡¦Âè2»Ò¤ÈÆ±³Û¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¾ì¹ç
¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤¬¸¶Â§20Ç¯°Ê¾å¤¢¤ë¿Í¤¬¡¢65ºÐÅþÃ£»þ¤ËÀ¸·×¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¼¡¤Î´ü´Ö¤Þ¤Ç¡Ö»Ò¤Î²ÃµëÇ¯¶â¡×¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»Ò¤¬18ºÐÅþÃ£¸å¡¢ºÇ½é¤ÎÇ¯ÅÙËö¡Ê¹â¹»Â´¶ÈÁêÅö¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¾ã³²Åùµé1µé¡¦2µé¤Î¾ì¹ç¤Ï20ºÐ¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢Ç¯¶âÈÇ¤Î²ÈÂ²¼êÅö¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢§¾ã³²Ç¯¶â¡¦°äÂ²Ç¯¶â¤Î¾ì¹ç
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¡Ê1µé¡¦2µé¡Ë¤ä°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤Î¼õµë¼Ô¤Ë¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Ë18ºÐÅþÃ£¸åºÇ½é¤ÎÇ¯ÅÙËö¤Þ¤Ç¡Ê¾ã³²¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï20ºÐ¤Þ¤Ç¡Ë¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ì¤Ð¡Ö²Ã»»¶â¡×¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢§2028Ç¯3·îÊ¬¤Þ¤Ç¡Ê2025Ç¯ÅÙ²Á³Û¡Ë
Âè1»Ò¡¦Âè2»Ò¡§23Ëü9300±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë
Âè3»Ò°Ê¹ß¡§7Ëü9800±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë
Âè3»Ò°Ê¹ß¤ÏÂç¤¤¯¸º³Û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¢§2028Ç¯4·îÊ¬°Ê¹ß
»Ò¤É¤â1¿ÍÅö¤¿¤ê¡§Ìó28Ëü±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë
¢¨Âè1»Ò¡¦Âè2»Ò¡¦Âè3»Ò°Ê¹ßÁ´¤ÆÆ±³Û
2028Ç¯4·î°Ê¹ß¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤¹¤ë²Ã»»¶â¤¬Ìó5Ëü±ß°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢Âè3»Ò°Ê¹ß¤Ï¤¤ç¤¦¤À¤¤´Ö¤Îº¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢2028Ç¯3·î°ÊÁ°¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë»Ò¤É¤â¤Î²ÃµëÇ¯¶â¡¦²Ã»»¶â¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢°ú¤Â³¤ÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁý³Û¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î²ÃÆþÉ¬Í×´ü´Ö¤¬240¥«·î¡Ê20Ç¯¡Ë¢ª120¥«·î¡Ê10Ç¯¡Ë¤Ë°ú¤²¼¤²
¢Ï·Îð¡¦°äÂ²¡¦¾ã³²¤¤¤º¤ì¤â¡¢´ðÁÃÇ¯¶â¤È¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÎ¾Êý¤Ç»Ò¤É¤â¤Î²Ã»»ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÄ´À°
£É×ÉØÁÐÊý¤Ë¼õµë¸¢¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Î»Ò¤É¤â¤ò¼ç¤È¤·¤ÆÀ¸·×°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤ß»Ùµë
¤²ÃµëÇ¯¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¹ñÆâµï½»¤¬É¬Í×
Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ï»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
1986Ç¯°Ê¹ß¤Ï¡ÖÀì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¤ò¼é¤ë¡×¿§¹ç¤¤¤¬¶¯¤¤À©ÅÙÀß·×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ä»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ò¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç»Ù¤¨¤ëÊý¸þ¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÈÕº§¡¦ÈÕ»º²½¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢ÄêÇ¯¸å¤â»Ò¤É¤â¤¬¤Þ¤À³ØÀ¸¤È¤¤¤¦²ÈÄí¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¤Î²ÃµëÇ¯¶â¡¦²Ã»»¶â¤ÎÁý³Û¤Ï¡¢¶µ°éÈñ¤ÎÂç¤¤Ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§ÇÒÌî ÍÎ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡Ë
¶ä¹Ô°÷¡¢ÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¶ÐÌ³¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¼«±Ä¶È¤Ë¡£ÈÕº§¤Ç·ëº§¡¦½Ð»º¡¦°é»ù¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢Æü¡¹°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Î¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¤Î½ÅÍ×À¤ò¼Â´¶¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢Ç¯¶âÁêÃÌ¤Ë¤â¿ï»þ±þ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
