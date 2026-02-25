3月に開幕する春のセンバツ甲子園。一般枠では初めて県内から2校が出場します。



2月25日、帝京長岡と日本文理の野球部が県庁を訪れ、意気込みを語りました。



県庁を訪れた帝京長岡と日本文理の野球部。鈴木副知事に春のセンバツ甲子園出場を報告しました。



【鈴木康之 副知事】

「これまでの努力を信じて、そして新潟県民の応援を力に変えて最後まで頑張り通してください」



去年秋の北信越大会で決勝まで勝ち上がった帝京長岡と日本文理。帝京長岡は春夏通じて初出場。日本文理は12年ぶり6度目のセンバツ出場です。





【帝京長岡・鈴木祥大 主将】「甲子園という舞台でもひるまずに帝京長岡の野球を全員で出し切って優勝して帰ってきたい」【日本文理・渡部倖成 主将】「日本文理としての目標が全国制覇なので、まずはそこに向かっていく……見てくださる方々に感動を与える、そんなプレーをしていきたい」県内から2校が出場するのは一般枠では初めて。勝ち上がれば県勢同士の対戦となる可能性もあります。【帝京長岡・鈴木祥大 主将】「決勝でぜひ当たりたい。帝京長岡も頑張るが、日本文理にも頑張ってほしい」【日本文理・渡部倖成 主将】「北信越、自分たちのチーム、帝京長岡に負けてしまったので甲子園の決勝という舞台でリベンジしたいと思う」甲子園での再戦を誓った両校のキャプテン。春のセンバツ甲子園は3月6日に組み合わせ抽選が行われ、3月19日に開幕します。