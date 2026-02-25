「お好み焼き粉」は万能ミックス粉！ いつもの料理をワンランク上げる「簡単活用レシピ」
「お好み焼きを作ったけれど、粉が中途半端に残ってしまった」そんな経験はありませんか？ 実はお好み焼き粉は、小麦粉に加えて「だし」「山芋パウダー」などがバランスよく配合された、非常に優秀な「万能ミックス粉」です。小麦粉の代わりとして使うだけで、いつもの料理がワンランク上の味わいになります。
今回は、お好み焼き以外でも大活躍する「簡単でおいしい活用レシピ」を3つ厳選してご紹介します。
【材料】チヂミ1枚分
・お好み焼き粉：50g（大さじ5〜6）
・水：80〜90ml（サラサラと流れるくらいが目安）
・ニラ：1/4束（約25g）
・キムチ：30〜50g（お好みで。汁ごと入れると色がきれいです）
・ごま油：大さじ1〜1.5（「揚げ焼き」にするのがサクサクのコツです）
【ポイント】
・具材の切り方：
ニラは3cm幅くらいに切り、キムチも大きければザク切りにすると、生地とよく絡んで焼きやすくなります。
・生地のゆるさ：
「お好み焼き」はぽってりしていますが、チヂミは「おたまですくって、スッと落ちる」くらいのゆるさがベストです。粉1：水1.6〜1.8くらいの比率で作ってください。
・火加減：
最初は中火でじっくり、最後に強火にして両面を30秒ずつ焼くと、山芋パウダーの効果と相まって表面の水分が飛び、驚くほど「カリッ」と仕上がります。
この1枚分の分量を基本にして、家族の人数に合わせて倍量で作ってみてください。
【アドバイザーの目】
だしの味が効いているのでそのままでも十分おいしいですが、ポン酢にラー油をたらすと箸が止まりません！
【材料】
・鶏もも肉
・お好み焼き粉
【ポイント】
一口大にカットした鶏肉にお好み焼き粉を直接まぶして、そのまま揚げるだけ。
山芋パウダーの効果で肉の水分が逃げにくく、冷めても柔らかいまま。お弁当のおかずにも最適です。
【材料】3〜4個分
・お好み焼き粉：大さじ2
・水：大さじ1弱
【ポイント】
粉と水を「耳たぶくらいの硬さ」に練り、沸騰した汁物にスプーンで落として数分煮ます。汁物はお吸い物でもみそ汁でも、コンソメスープなどでもOK。汁にだしのうま味が溶け出し、最後の一滴までおいしくいただけます。忙しい朝のボリュームアップメニューにもおすすめです。
お好み焼き粉には、うま味成分（かつおや昆布のだし）や、ふっくら・もっちりさせる成分（山芋・卵粉末・膨張剤）が最初から入っています。そのため、少ない調味料で味が決まりやすく、さまざまな料理に使えるのが最大の特徴です。
・開封後の保存は「冷蔵庫」が鉄則！
お好み焼き粉は栄養豊富なため、開封後に常温で放置するとダニが発生するリスクがあります。
保存方法：袋の口をしっかりと閉じ（ジッパー付きバッグに入れるのがベスト）、必ず冷蔵庫で保管しましょう。
期限：開封後は湿気を吸いやすいため、1〜2カ月を目安に使い切るのが理想です。
ご紹介したように、お好み焼き粉はお好み焼きのためだけの粉ではありません。その高いポテンシャルを生かせば、時短でおいしい副菜やメインおかずを作れる「魔法の粉」に変わりますよ。「余り物」として眠らせておくのはもったいない！ ぜひ冷蔵庫の粉を取り出して、今日の献立に役立ててみてくださいね。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)
