今後は森本慎太郎・松島聡・藤原丈一郎が主軸に？ 松岡昌宏が降板した『ザ！鉄腕！DASH!!』の今後は？
人気バラエティー番組『ザ！鉄腕！DASH!!』（日本テレビ系）をめぐり、衝撃的なニュースが報じられました。
元TOKIOの松岡昌宏さんが2月13日、自身が代表を務める「MMsun」の公式Webサイトで同番組を降板すると発表。長く出演した番組を去ることになり、話題を呼んでいます。併せて、城島茂さんは自身が代表を務める「城島ファーム」の公式Webサイトで、出演を継続する意向を表明。1995年から放送がスタートした同番組ですが、ついに元TOKIOのメンバーは城島さんだけになることが決定しました。
城島さんは、「昨年来の一連の経緯を踏まえ、今後の同番組との向き合い方や、同番組が三十年にわたり社会の中で果たしてきた役割について、熟考を重ねてまいりました」と心境を公開。そのうえで、「DASH村の師匠、明雄さんをはじめ多くの方々から授かった知恵と志は、私にとっての礎です。それらを自分たちの世代がしっかりと胸に刻み、次の世代へとつないでいくことは、長く関わってきた者としての責務であると認識しております」と明かし、番組への出演を継続する決意を公表しました。
松岡さんが去った後の『ザ！鉄腕！DASH!!』は、どういった番組に変わっていくのでしょうか？ 元テレビ局スタッフが考察します。
番組はTOKIOのメンバーが「人間の限界」に挑戦するというコンセプトで、長い歴史の中でさまざまな企画が誕生。DASH村やDASH島など名物企画が次々と生み出され、幅広い世代から愛される番組となりました。
出演者はTOKIOのメンバーがレギュラー。グループ脱退などがあり、これまで山口達也さんや長瀬智也さんが番組から姿を消しました。残ったメンバー3人で長く出演を続けていましたが、2025年6月にコンプライアンス違反を理由に国分太一さんが降板。そして、今回は松岡さんが降板することになり、TOKIOの元メンバーは城島さん1人だけとなりました。
出演メンバーが減っていく中で、これまで番組を盛り上げてきたのが旧ジャニーズ事務所（現STARTO ENTERTAINMENT、以下STARTO社）のアイドルたちです。STARTO社のタレントが出演する番組としておなじみとなり、各コーナーにさまざまなアイドルたちが出演してきました。
現在では、SixTONESの森本慎太郎さん、なにわ男子の藤原丈一郎さん、SUPER EIGHTの横山裕さん、Travis Japanの松田元太さん、timeleszの松島聡さんなどが主に出演。そのほかにも、さまざまな若手アイドルが登場し、企画に挑戦しています。
中でも注目株なのが、出演回数の多い森本さんです。森本さんはDASH島をはじめ、DASH海岸、0円食堂などさまざまな企画に登場。国分さんや松岡さんが出演していた頃からの主軸メンバーで、その魅力は“パワフルなキャラクター”です。
2026年2月8日に放送された「DASH島 新たな食材大発見SP！」では、城島さん、SixTONESの高地優吾さん（※高ははしごだか）と共に出演し、野生児として大活躍。力も強く、さまざまな企画に対応できる身体能力を持っています。番組を引っ張り続けているメンバーであり、今後はさらに出番が増えそうです。
そして、松島さんも注目すべきメンバーです。勢いのあるtimeleszに所属する松島さんは、急激に出演回数を増やして魅力を披露しています。DASHバーガーなど料理系の企画に出演することが多く、2月15日の放送では「新宿DASH！新宿カカオ栽培計画」に参加。新宿DASHに関連して、新宿の屋上に憩いの場として「松島茶屋」を立ち上げるなど、今後に期待できる企画も任されています。
優しく癒し系の松島さんは、ほのぼのとした空気感を番組に生み出すメンバー。体を張った企画にも挑戦できるスキルを持ち、森本さんと共に『ザ！鉄腕！DASH!!』を支えるメンバーになるでしょう。
さらに注目なのが藤原さんです。なにわ男子の中でも特に登場回数が多い藤原さんは、これまでDASH村、DASH海岸、巨大食堂などさまざまな企画に挑戦。2月1日の放送では、「DASH巨大食堂・特別編」として城島さん、松島さんと共に極寒の津軽海峡でクロマグロの捕獲に挑みました。どんな企画にも順応できるオールマイティーなメンバーで、主軸になっていくことは間違いないでしょう。
また、この3人を主軸として、次々とSTARTO社のアイドルが参戦しそうです。新しい出演者が、どんな化学反応を起こすのかにも注目しましょう。
長い歴史の中で、誰もが考えていなかった局面を迎えている『ザ！鉄腕！DASH!!』。TOKIOの元メンバーは城島さんだけになりますが、今後も面白い企画を放送してくれることに期待します。
