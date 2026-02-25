山梨“愛犬と過ごせる1日1組限定の宿”がすてき！ 富士山を望む半露天風呂や客室を満喫
愛犬同伴専用の宿泊予約サイト「いぬやど」は、山梨・富士河口湖エリアに位置する1日1組限定の宿泊施設“ICHI 縁”の掲載と予約受付を開始した。
【写真】最高のプライベート空間！ 富士山を望む半露天風呂
■開放的な土間を採用
今回掲載開始されたICHI 縁は、富士山麓の豊かな自然に囲まれ、四季折々に表情を変える山々の景色と澄んだ空気に包まれながら、愛犬とともに心穏やかな時間を過ごせる1棟貸切の宿。
客室は壁を設けない開放的な土間を採用しており、古民家らしい趣を残した空間がリビング、ダイニング、キッチンをゆるやかにつなぐほか、富士山を一望できる上質な寝室や愛犬がのびのび遊べるドッグランも構えている。
また、館内の黒を基調とした落ち着きある空間には、富士山を望む開放的な半露天風呂を併設。プライベート空間で、自然の静けさと絶景に身を委ね、心と体がほどけるような贅沢なリラックスタイムが楽しめる。
さらに、山梨のブランド牛「甲州牛」をはじめ、地元食材をふんだんに使用したオリジナルの食事も用意。夕食のすき焼きや朝食のパニーニなど、この土地ならではの豊かな味わいを、愛犬と過ごす特別な時間とともに心ゆくまで堪能できる。
