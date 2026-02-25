「禁止されている重大な行為」J３クラブがサポーターの違反行為と処分を発表「決して許されるものではありません」
J３の愛媛FCは２月25日、サポーター１名による違反行為と処分を発表した。
21日に敵地で行なわれたJ２・J３百年構想リーグ第３節・奈良クラブ戦で、「愛媛FCサポーター１名によるJリーグ試合運営管理規定に違反する行為が発生」したとのこと。
クラブは「今回の違反行為により、関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」とし、「本件はJリーグおよび各クラブで禁止されている重大な行為であり、決して許されるものではありません」と伝える。
Jリーグの試合運営管理規定に基づき、当該者に対して、以下の通りに処分を決定した。
■行為内容
侮辱的な内容の横断幕の掲出
■処分内容
愛媛FCホームゲームへの無期限入場禁止（２月28日徳島ヴォルティス戦より）
■対象範囲
２月25日の処分決定以降、ホームゲーム入場禁止期間内に開催される愛媛FC、愛媛FCレディース、愛媛FCアカデミーが出場するすべての試合、練習、およびクラブ主催イベント
最後に「スタジアムにご来場されるファン・サポーターの皆様におかれましては、観戦における禁止行為について今一度ご確認いただき、定められた観戦ルールを遵守していただきますよう、ご理解とご協力をお願い申し上げます」と呼びかけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
