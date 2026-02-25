被爆の記憶と平和への願いを音楽に乗せて後世に伝える取り組みです。

被爆クスノキを使った指揮棒が完成しました。

被爆クスノキの枝木が丁寧な手作業で、“指揮棒” へと生まれ変わります。

製作を担ったのは福岡市の「弦楽器工房 まつもと」 の店主 松本 大輔さんです。

（弦楽器工房まつもと店主 松本 大輔さん）

「樹齢600年のクスノキで指揮棒を作る話をいただいた。初めての挑戦だったので構造はシンプルに、削り出す工程を考えることが難しかったが作ってみて楽しくできた」

松本さんは被爆4世。

曾祖父は広島原爆で亡くなり、その曾祖父を探していた曾祖母も入市被爆しました。

（弦楽器工房まつもと店主 松本 大輔さん）

「自分だったらこのプロジェクトに関わって作る意味もあると」

指揮棒は、被爆樹木を題材に製品を開発する九州産業大学の『PIECE of PEACE』プロジェクトの一環で製作されました。

中心となったのは被爆3世の伊藤 敬生 教授です。

（九州産業大学 伊藤 敬生 教授）

「(指揮棒は)音楽を作り上げる一番の中心にある。指揮者、演奏者、観客、皆さんが平和に対して一体になるような そういう時間というか空間が生まれるんじゃないかということにすごく期待している」

爆心地から約800mに位置する長崎市の山王神社にそびえる被爆クスノキ。

今回の指揮棒はそこで剪定された枝木を譲り受け作られました。

その名も、“ヘイワノタクト”です。

（九州産業大学4年 宇野 綾夏さん）

「指揮棒自体が音を発するわけではないが、被爆樹木の五感をいろんな形でくみ取ってもらえたらいいなとすごく思っている」

（九州産業大学2年 轟 はなの さん）

「日本だけではなくて、これから世界の人々にも たくさん平和を考えるためのきっかけになってくれたらいい」

“ヘイワノタクト” のデビュー公演は、ハーバード・ラドクリフ管弦楽団の日本公演。

5月に長崎で行われます。

去年12月に、音楽監督で指揮者を務めるフェデリコ・コルテーゼさんが長崎原爆資料館を視察。

日本被団協のノーベル平和賞受賞に心を動かされ 、約40年ぶりに日本での公演を決めました。

公演では、被爆校である純心中学校・純心女子高校の音楽部とも共演し “ヘイワノタクト” を振る予定です。

（ハーバード・ラドクリフ管弦楽団 音楽監督兼指揮者 フェデリコ・コルテーゼさん）

「ハーバードの学生たちが長崎に来て戦争がもたらした結果について考え、平和を伝える大使になってくれることを願っている」

（弦楽器工房まつもと店主 松本 大輔さん）

「僕だけではなく、今回このプロジェクトに関わった方たちの思いが そういったもので残って音楽で繋がっていけばいい」

被爆81年を迎える長崎。

1本の指揮棒から奏でられる音楽は、被爆の記憶と平和への願いを伝えます。

長崎公演は、長崎市のベネックス長崎ブリックホールで5月23日に開かれます。

チケットは各種プレイガイドで販売中です。

詳しくは、ハーバード・ラドクリフ管弦楽団日本公演の公式ホームページでご確認ください。