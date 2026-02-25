25日中道改革連合の代議士会で、小川淳也代表が、高市早苗総理が自民党の衆院議員315人にカタログギフトを贈った問題を批判した。

【映像】小川代表が「全議員、そうなんですね」と驚いた瞬間（実際の様子）

小川代表は「鬼の首でも取ったかのように目くじらを立てるつもりはありません」と前置きしたうえで、「このような国民生活が厳しい折、総額1000万円というギフトを新人議員にばらまくということ自体の倫理観」と述べたところで周りから、「全議員」とツッコミが入った。小川代表は「全議員、そうなんですね」と驚きつつ「これだけ政治不信が強く、国民生活がひっ迫する折、総額1000万円とも言われるギフトを党内にばらまくこと自体の倫理観、金銭感覚、古い自民党の体質。こうしたものを看過するわけにはいかない」と高市総理を批判した。

続けて「これからもいろいろな問題が出てくると思いますが、各委員会で質疑に立つにあたって、ぜひ日和ることなく、相手の政権の支持が高いとか高くないとか、人気がある政権だとか、ない政権だとかに一切左右されてはならない、我々野党第一党の矜持ですから。そこは自信と確信を持って対応をお願いしたいと思います」と述べた。

そして「関連して法案や予算の審議に、こうしたテーマをめり込ませることは必ずしも私どもも本意ではございません。仮に万一そのような扱いをせざるを得ない時は、冒頭1分なのか2分なのか3分なのか。鮮やかにキレよくさわやかに、こうした倫理観を問うということもあわせてお願いをしたいと思います。仮に重ねてこのような事態が頻発する場合、別途政治倫理を問う場は他にありますので。法案審議や予算審議に影響を与えないことに留意しつつ、不問には付さないという態度を筋道を立てながらしっかり主張していきたい」と語った。（ABEMA NEWS）