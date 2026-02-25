国会では高市首相の施政方針演説への2日目の代表質問が行われ、国民民主党の玉木代表は、消費減税の制度設計をめぐる懸念点を高市首相に問いただしました。

国民民主党 玉木代表

「今から懸念を10個申し上げます。スマートレジが入ったとして、最短でいつ食料品の消費税はゼロになるのでしょうか。『来年度中の実施を目指す』意向に変わりがないか確認します」

高市首相

「国民会議で議論を行い、具体的な実施時期を含めて結論を得て行おうとしている段階であり、現時点で結論を先取りするということはいたしません」

代表質問では、玉木代表が、外食産業や農家への影響、財源確保策などについてただしたのに対し、高市首相はその多くを「国民会議で議論したい」として「お待ちしています」と会議への参加を呼びかけました。

一方、衆議院選挙で躍進したチームみらいは、高山幹事長が党としての初めての代表質問に立ちました。

チームみらい 高山幹事長

「チームみらいはテクノロジーを活用することで申請しなくても必要な支援が必要な方に届く、プッシュ型の行政サービスの実現を目指しています。どの自治体に住んでいても、必要な支援が必要な人に確実に届く社会を実現しようではありませんか」

これに対し高市首相は、「大変重要な視点だ。簡易・迅速な支援を可能とするためのデジタルインフラの整備に取り組んでいく」と応じました。