◆スノーボード・ビッグエア 全日本選手権（２６日、福島・星野リゾート ネコマ マウンテン）

スノーボード、ビッグエア（ＢＡ）の全日本選手権の男女予選と決勝が福島・星野リゾート ネコマ マウンテンで２６日に行われる。２５日は前日練習と会見が行われた。

今大会のコースはネコマ マウンテンのパーク造成統括責任者でもある山田雄二さんが手がけた。山田さんは五輪での日本代表の活躍に「すごいの一言ですね。本当にびっくりしました。スタッフも盛り上がっています」と笑顔で語った。また、ホームゲレンデとして拠点を置く荻原大翔（ＴＯＫＩＯインカラミ）、鈴木萌々（キララクエスト）の活躍には「自分の子どもみたいな、そんな感じです」と喜んだ。

全日本選手権に合わせ普段は一般利用者でも飛べるキッカーを国際仕様に改造。雨天の影響を被ることもあったが「気温が低い時は雪が固くなるので整備しやすい」と気温と天候を考慮しながら丁寧に準備を進めてきた。

山田さんは「五輪選手が出場するということで、世界レベルの技を出してもらいたい」と期待に胸を膨らませた。