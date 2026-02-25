女子バスケＷリーグ・アランマーレ秋田がシーズン終了報告「来シーズンはしっかりと勝ち切って１部昇格を」
女子バスケットボールＷリーグのアランマーレ秋田の監督や選手が２５日、ＡＡＢ秋田朝日放送を訪れ、今シーズンの活動を報告しました。
ＡＡＢを訪れたのは、女子バスケットボールＷリーグ２部・アランマーレ秋田の小嶋裕二三ヘッドコーチと高橋悠佳キャプテン、本田朱里選手など４人です。今シーズンのアランマーレ秋田のリーグ戦での最終順位は３位で、惜しくも１部昇格を逃しました。小嶋ヘッドコーチは「１勝１点の重みを痛感したシーズンだった」と振り返りました。
【小嶋裕二三ヘッドコーチ】「まだ守りがひとつ弱くて失点があり、なかなかうまくいかなかったと、その辺が来期に向けての課題になるのかなと」
前のシーズンと比べホームゲームの総観客数はおよそ２０００人増え、選手たちもその熱量を感じたといいます。
【高橋悠佳キャプテン】「たくさんの方に応援していただいて、会場に足を運んでいただいて、自分たちの背中を押していただけたことが大きかったと思います。来シーズンはもちろん１部昇格をめざして、ひとつひとつの試合をしっかりと勝ち切って勝ちを積み重ねて昇格したいと思っています」