3年半前、高校生の時に当時交際していた男性から性被害を受けたと訴える女性の両親が会見を開き、男性や高校などに損害賠償を求め提訴する方針を明らかにしました。

三重県四日市市の私立高校で、当時3年生だった女性は、交際していた同級生の男性から学校や公園で性行為を強要されるなどの被害を受けたと訴えています。

学校は去年、いじめ重大事態に認定しましたが、警察が被害届を受理せず、女性側は津地方検察庁に告訴。しかし捜査の結果、男性は不起訴処分でした。

（被害者の母親）

「おそらく証拠不十分で不起訴なのかなと思うが、最初に四日市北署や南署に捜査してほしいと被害届を出しに何度も行っている。そこで捜査していただければ、証拠は出たと思う。改めて（民事訴訟の）訴状を弁護士に作り直していだいている」

女性側は今後、男性や通っていた高校、さらに警察などに損害賠償を請求する民事訴訟を起こす方針です。