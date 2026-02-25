『BTS WORLD TOUR ′ARIRANG′』韓国・高陽総合運動場公演＆東京ドーム公演の模様を全国の映画館で生中継

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BTSのワールドツアー『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』から、4月11日の韓国・高陽総合運動場公演、4月17・18日の日本・東京ドーム公演の模様が、全国の映画館でライブビューイングされる。

■応援グッズの持ち込みも可能

2022年に米・ラスベガスで幕を閉じたツアー以来、約4年ぶりとなるBTSの大規模ツアー『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』。韓国・高陽総合運動場公演を皮切りに、南米、北米、欧州、アジアなどを2026年から2027年にかけて巡る本ツアーは、BTSにとって過去最大規模のワールドツアーとなる。

そしてこのたび世界中から注目を集める本ツアーより、4月11日に韓国・高陽総合運動場、4月17・18日に日本・東京ドームにて行われる公演のライブビューイングが決定した。

ツアーの皮切りとなる韓国公演2日目の模様と、日本での公演は2019年7月に開催された『BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ - JAPAN EDITION』以来、約7年ぶりとなる公演の模様が、日本全国の映画館に生中継される。

なお、今回のライブビューイングでは応援グッズの持ち込みが可能。ライブ会場さながらの臨場感と一体感を劇場ならではの大画面で楽しむことができる。

現在、BTS JAPAN OFFICIAL FANCLUBおよびMOBILE会員を対象とした先行抽選受付が実施中。入場者特典の配布も決定した。特典の詳細は近日発表を予定している。その他、ライブビューイング詳細はライブ・ビューイング・ジャパンのサイトで。

＜ライブビューイング実施概要＞

『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN GOYANG』ライブビューイング

4月11日（土）19:00上映開始／本会場：韓国・高陽総合運動場

※上映開始時間は変更になる場合があります

『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN JAPAN』ライブビューイング

4月17日（金）18:30上映開始

4月18日（土）15:00上映開始

本会場：東京ドーム

※上映開始時間は変更になる場合があります

主催：HYBE JAPAN

企画：BIGHIT MUSIC

配給：エイベックス・フィルムレーベルズ

(C)BIGHIT MUSIC / HYBE / HYBE JAPAN. All Rights Reserved.

