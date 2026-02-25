King & Prince「Waltz for Lily」MVショートバージョン公開！煌びやかさと儚さが共存するダンスパフォーマンスで魅せる

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

King & Princeの最新曲「Waltz for Lily」のMV（ショートバージョン）がYouTubeで公開された。

■楽曲とMVの世界観をダンスによってあらたな表現へと昇華

先行してMVティザーが公開された際には、「今まで以上にきれいで見惚れた」「キラキラで幻想的。フルで観られるのが楽しみ」「ティザーからのギャップがすごすぎて脳が追い付いてない。恐るべしKing & Prince」と、短尺のティザー映像から垣間見える世界観に注目が集まっていた。

また2月16日にTBS『CDTVライブ！ライブ！』でフルサイズでパフォーマンスされると、「ダンスがあまりにも最高だった！」「品があってカッコよくて天使でした」と振り付けへの反響も大きかった。

今回の振り付けでは、「HEART」「I MY ME MINE」などキャッチーで思わず真似したくなる振り付けを手掛けてきたMONAと、コンテンポラリーを軸に多彩な表現を得意とする水村里奈による異色のタッグが実現。総勢12名のダンサーとともに、煌びやかさと儚さが共存する楽曲とMVの世界観を、ダンスによってあらたな表現へと昇華させた。

「Waltz for Lily」は、3月27に公開される永瀬廉と吉川愛がダブル主演を務める映画『鬼の花嫁』の主題歌で、大切な人との出会いを儚くもロマンチックに描いた歌詞と和のエッセンスを加えた大人びたワルツで紡がれる、King & Princeの新境地とも言える美しいラブソング。3月25日に18枚目シングルとしてリリースされる。

■リリース情報

2026.03.25 ON SALE

SINGLE「Waltz for Lily」

