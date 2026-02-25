マリナーズの会長付き特別補佐イチロー氏（52）が25日に公開されたYouTubeチャンネル「パワプロ・プロスピ公式チャンネル」に出演。3月5日に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について語った。

イチロー氏は06年の第1回大会と09年の第2回大会に出場し、チームリーダーとして連覇に大きく貢献。「春先の大会とはいえ、本当に世界一が懸かっている。五輪がどうなるかは分からないけど、それとは明らかに違う大会」との持論を展開した。第1回から20年が経ち、「世界一をシンプルに決める大会だったら絶対にやりたい、という大会になった。相当近づいた」と大会の成長ぶりを喜んだ。

オフからキャンプ、大会後のシーズンまで見据えた戦い方、調整の仕方については「大変ですよ」と自身の経験も踏まえて説明した。

さらに「毎回言うことですけど、シーズンとWBC、体力も気力もバテずに最後までできる自信があるやつが出ればいい。言い換えればその自信がないやつは出たら駄目だよね」と心構えを強調。「だから僕は3回目なかった」と13年大会に出なかった理由を明かした。