LAST ALLIANCEが4月22日、13年ぶり8thフルアルバム『divine』をリリースする。同アルバムリリースに先駆けて本日2月25日より「神一重」の先行配信がスタート。これにともなって同楽曲のミュージックビデオが公開された。

ANZAI(G/Vo)が作詞作曲を手がけた「神一重」は、ジャケットデザイン同様、和の要素を感じるもの。そのミュージックビデオは山里を駈ける剣士たちの殺陣や、妖艶な寺院での演奏が印象的な仕上がりだ。

LAST ALLIANCEは8thフルアルバム『divine』リリースを記念して、6月6日に東京・渋谷 Spotify O-EASTでワンマンライブ＜Show divine 2026 “唄え、群青のラプソディ。”＞を開催する。

通常盤

初回限定盤

■8thフルアルバム『divine』

2026年4月22日(水) 発売

【通常盤】ONECO-22 3,300円(税込)

【初回限定盤(DVD+特製スリーヴケース付)】ONECO-23 4,500円(税込)

▼収録曲 ※順不同

・盲目のストレンジャー

・Rewind

・LAST ALLIANCE II

・シオン

・幻影革命団

・神一重

他、新曲6曲

▼DVD内容(初回限定盤のみ)

2025年11月8日 新代田LIVE HOUSE FEVER＜BBBが止まらない。＞ライブ映像(約60分)

■＜Show divine 2026 “唄え、群青のラプソディ。”＞

6月6日(土) 東京・渋谷 Spotify O-EAST

open17:00 / start18:00

▼チケット

スタンディング：\ 4,800 (税込 / ドリンク別)

※中学生以上チケット必要

【オフィシャル先行受付】

受付期間：2月10日(火)20:00〜3月1日(日)23:59

受付URL：https://w.pia.jp/t/lastalliance-2026/

（問）ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077