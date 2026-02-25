LAST ALLIANCE、8thフルアルバム『divine』収録曲より先行配信シングル「神一重」のMV公開
LAST ALLIANCEが4月22日、13年ぶり8thフルアルバム『divine』をリリースする。同アルバムリリースに先駆けて本日2月25日より「神一重」の先行配信がスタート。これにともなって同楽曲のミュージックビデオが公開された。
ANZAI(G/Vo)が作詞作曲を手がけた「神一重」は、ジャケットデザイン同様、和の要素を感じるもの。そのミュージックビデオは山里を駈ける剣士たちの殺陣や、妖艶な寺院での演奏が印象的な仕上がりだ。
LAST ALLIANCEは8thフルアルバム『divine』リリースを記念して、6月6日に東京・渋谷 Spotify O-EASTでワンマンライブ＜Show divine 2026 “唄え、群青のラプソディ。”＞を開催する。
■アルバム先行配信シングル「神一重」
2026年2月25日(水)配信開始
配信リンク：https://lnk.to/LA_kamihitoe
※各種配信プラットフォームにてリリース
▼収録曲
1.神一重
■8thフルアルバム『divine』
2026年4月22日(水) 発売
【通常盤】ONECO-22 3,300円(税込)
【初回限定盤(DVD+特製スリーヴケース付)】ONECO-23 4,500円(税込)
▼収録曲 ※順不同
・盲目のストレンジャー
・Rewind
・LAST ALLIANCE II
・シオン
・幻影革命団
・神一重
他、新曲6曲
▼DVD内容(初回限定盤のみ)
2025年11月8日 新代田LIVE HOUSE FEVER＜BBBが止まらない。＞ライブ映像(約60分)
■＜Show divine 2026 “唄え、群青のラプソディ。”＞
6月6日(土) 東京・渋谷 Spotify O-EAST
open17:00 / start18:00
▼チケット
スタンディング：\ 4,800 (税込 / ドリンク別)
※中学生以上チケット必要
【オフィシャル先行受付】
受付期間：2月10日(火)20:00〜3月1日(日)23:59
受付URL：https://w.pia.jp/t/lastalliance-2026/
（問）ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077
