koboreが、3月4日にライブ音源を収録したアルバム『kobore HALL ONEMAN〜ヨルノカタスミ〜at 府中の森芸術劇場 ふるさとホール,2025.11.01』のデジタルリリースを発表した。

2025年11月1日に地元である府中の森芸術劇場にて、kobore初となるホール公演＜kobore HALL ONEMAN 〜ヨルノカタスミ〜＞を開催した。 バンド結成10周年を迎えたkobore、ライブのタイトルにある”ヨルノカタスミ”は彼らの代表曲であり、 インディーズ時代に行っていた自主企画のタイトルにもなっていて、バンドの結成からこれまでの活動の原点を示した一夜になったという。 今作はその公演より厳選した全10曲を収録したライブアルバムとなっている。

なおkoboreは、3月に東京・名古屋・大阪の3都市で開催する対バン企画＜kobore pre.「FULLTEN」＞を開催する。チケットの一般発売が受付中なのでぜひ応募してほしい。

◾️ライブアルバム『kobore HALL ONEMAN〜ヨルノカタスミ〜at 府中の森芸術劇場 ふるさとホール,2025.11.01』

2026年3月4日（水）

配信予約：https://kobore.lnk.to/HALL_ONEMAN ▼収録曲

01.声(LIVE)

02.パーフェクトブルー(LIVE)

03.夜を抜け出して(LIVE)

04.ローカルから革命を(LIVE)

05.愛が足りない(LIVE)

06.東京タワー(LIVE)

07.きらきら(LIVE)

08.夜に焦がれて(LIVE)

09.爆音の鳴る場所で(LIVE)

10.ヨルノカタスミ(LIVE)

◾️＜kobore pre.『FULLTEN』＞ 2026年3月19日（木）名古屋 DIAMOND HALL

open 18:00 / start 19:00

Guest：BLUE ENCOUNT 2026年3月22日（日）大阪 BIG CAT

open 16:30 / start 17:30

Guest：Maki 2026年3月27日（金）恵比寿 LIQUIDROOM

open 18:00 / start 19:00

Guest：SIX LOUNGE チケット：\4,500（税込）

一般発売：https://eplus.jp/kobore2026/

◾️「Magic」

2026年1月6日（火）リリース 配信：https://kobore.lnk.to/Magic