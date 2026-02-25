Cloudyが2026年1月より、3ヶ月連続シングルリリース企画を展開中だ。その第2弾となる「孤軍奮闘歌」のミュージックビデオが公開となった。

「孤軍奮闘歌」ミュージックビデオは、様々なカットやシーンが施された4人の演奏が見どころ。青春の苦悩や逆境の中でもがきながらも、孤独を力に変え、傷や寂しさがありながらも、心底に眠る勇敢さを感じさせる姿を体現化した仕上がりだ。Cloudyの無骨さと強靭なサウンドが切り拓く“新境地の一撃”として届けられる。

そして、第3弾シングル「捧ぐ」が、3月25日にリリースされることも発表となった。連続リリースのラストは現在のCloudyの等身大が感じられる楽曲になったとのこと。

Cloudyは4月に主催サーキットイベントを開催するほか、11月には自身最大規模となる渋谷CLUB QUATTROでのワンマンライブも決定している。

■3ヶ月連続シングル第2弾「孤軍奮闘歌」

2026年2月25日(水)0:00 配信開始

配信リンク：https://lnk.to/Cloudy_Kogunfuntouka ■3ヶ月連続シングル第3弾「捧ぐ」

2026年3月25日(水)0:00 配信開始 ■3ヶ月連続シングル第1弾「サミダレ」

2026年1月28日(水)0:00 配信開始

配信リンク：https://lnk.to/Cloudy_Samidare

■サーキットイベント＜Cloudy presents. “CLOUD SURF”＞

4月4日(土) 東京・新宿ACB HALL / 新宿MARZ

open15:30 / start16:00

出演：Cloudy w/ UNMASK aLIVE / INKYMAP / ジ・エンプティ / Stain hung over / VII DAYS REASON / CELCY / Brown Basket / May Forth / RED in BLUE

▼チケット

前売\4,000

・イープラス https://eplus.jp/cloudy/

・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/cloudy-cs/

・ローソンチケット https://l-tike.com/cloudy/

■渋谷CLUB QUATTROワンマンライブ

11月22日(日) 東京・渋谷CLUB QUATTRO

open16:00 / start17:00

▼チケット

前売 \3,900