僕が見たかった青空、最新ワンマンライブから「君と見た空は」のライブ映像公開
僕が見たかった青空が、2025年末、東京・TACHIKAWA STAGE GARDENで開催したワンマンライブ＜BOKUAO青春納め2025＞から、7thシングル「あれはフェアリー」に収録されている「君と見た空は」のライブ映像を公開した。
「君と見た空は」は、杉浦英恋がメインメンバーを務め、かけがえのない思い出を抱きしめて未来へと前進する気持ちを疾走感溢れるギターサウンドに乗せた全メンバーでの歌唱楽曲になっているという。今回公開されたライブ映像には、メンバーとオーディエンスがタオルを回し、会場が一体となる様子が収められているとのことだ。
僕青は、2026年夏に8thシングルを発売することが決定しており、3月29日からはグループ2度目となる全国ツアー＜僕が見たかった青空 全国ツアー2026 春＞を開催する。さらに、6月20日には、ツアーファイナル・結成3周年を記念した初の野外ワンマンライブ＜結成3周年記念 僕が観たかった『青空野外』ライブ2026＞の開催も控えている。チケットはFC一次先行受付中だ。
◾️＜僕が見たかった青空 全国ツアー2026春＞
【東京】
日程：2026年3月29日（日）
会場：KANDA SQUARE HALL
開場/開演時間：1部 開場13:30／開演14:30 2部 開場17:00／開演18:00
【宮城】
日程：2026年4月4日（土）
会場：仙台PIT
開場/開演時間：1部 開場13:30／開演14:30 2部 開場17:00／開演18:00
【福岡】
日程：2026年4月11日（土）
会場：福岡トヨタホールスカラエスパシオ
開場/開演時間：1部 開場13:30／開演14:30 2部 開場17:00／開演18:00
【広島】
日程：2026年4月12日（日）
会場：BLUE LIVE HIROSHIMA
開場/開演時間：1部 開場13:30／開演14:30 2部 開場17:00／開演18:00
【東京】
日程：2026年4月25日（土）
会場：Zepp Shinjuku (TOKYO)
開場/開演時間：1部 開場13:30／開演14:30 2部 開場17:00／開演18:00
【大阪】
日程：2026年5月2日（土）
会場：GORILLA HALL OSAKA
開場/開演時間：1部 開場13:30／開演14:30 2部 開場17:00／開演18:00
【愛知】
日程：2026年5月9日（土）
会場：DIAMOND HALL
開場/開演時間：1部 開場13:30／開演14:30 2部 開場17:00／開演18:00
詳細：https://bokuao.com/news/detail/4481
チケット詳細：https://bokuao.com/news/detail/4732
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/bokuao/
イープラス：https://eplus.jp/bokuao/
ローソンチケット：https://l-tike.com/bokuao/
◾️＜結成3周年記念 僕が観たかった『青空野外』ライブ2026＞
日程：2026年6月20日（土）
会場：河口湖ステラシアター
詳細：https://bokuao.com/news/detail/4489
チケット詳細：https://bokuao.com/news/detail/4734