「シャツ」より“こっち”かも！【ハニーズ】40・50代に似合う♡「上品ブラウス」

通勤や参観日などコーデにきちんと感を添えたい日。つい無難なシャツを選びがちですが、少し華やぎを足したい日に頼りになるのは、上品さと女性らしさを両立したブラウスかも。今回は【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、40・50代が取り入れやすい、堅くなりすぎず大人の余裕を感じさせてくれるデザインをセレクトしました。

控えめなフリルが大人の甘さを演出

【GLACIER lusso】「ラッフルフリルブラウス」\1,980（税込・セール価格）

ラッフルフリルが顔まわりをやさしく華やかに見せてくれる一枚。甘さはありつつ主張しすぎないから、大人世代にも取り入れやすいデザインです。テーパードパンツやきれいめスカートと合わせれば、通勤コーデにもマッチ。ジャケットのインにも映える見た目で、きちんと感とエレガントさを自然にプラスできそうです。

アクセいらずで決まる上品デザイン

【GLACIER lusso】「アクセ付フリルブラウス」\1,980（税込・セール価格）

ネックレス風のアクセサリーが付いた主役ブラウス。フリルのデザインも上品で、ちょっとしたお出かけにちょうどいい華やぎを添えてくれます。タイトすぎないつくりだからボディラインが気になりにくく、1枚でも着やすいのが嬉しいところ。ネックレスパーツを外してシンプルにしたり、あえてジーンズに合わせてカジュアルダウンしたりと、幅広い着こなしを楽しめる点も魅力です。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M