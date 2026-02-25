「無理だ」と進路を否定された重度知的障害の息子。反対を押し切り入所した事業所で目にした『活躍』にホロリ

筆者の話です。重度知的障害のある長男の進路として「知的障害者のための大学のような事業所」を見つけた私。しかし養護学校の進路指導担当W先生に「その事業所では長男の通所は無理！」と断言されます。その進路を推し進めた私の決断は正しかったのでしょうか？ 可能性を信じることを問う物語です。

希望の事業所

重度知的障害のある長男が、養護学校の高等部を卒業する時期が近づいていました。

私は、長男の進路についてずっと考えており、ある日、その事業所を見つけました。

「知的障害者のための大学のような事業所」

そこでは、スマホの使い方、公共交通機関の利用方法、演劇、ダンス、レポート作成など、様々なスキルを学べます。

「ここなら、長男の可能性を伸ばせるかもしれない」

私は、その事業所のパンフレットを持って、長男の通う養護学校の進路指導担当のW先生に相談に行きました。

「先生、この事業所なのですが、長男は演劇や歌ったり踊ったりすることがとても好きなので、合うと思うんです」

そう言って私は、W先生にパンフレットを見せました。

可能性の否定

W先生は、パンフレットを厳しい表情で見つめました。

「この事業所ですか？ 長男くんにはちょっと無理ではないですか？」

「え？」

「だって、長男くん、重度知的障害でしょう？ こういう高度なプログラム、ついていけないと思いますね」とW先生は、きっぱりと言いました。

「でも、見学に連れて行ったら、長男も楽しそうにしていたので」

「それは、その場が楽しかっただけでしょう？ 続けるのは難しいと思います。もっと現実的な進路を考えた方がいいですよ」

W先生からは、強く否定されてしまいました。

悔しかったですが、長男が見せたあの輝いた目を信じたい気持ちがありました。

「私は長男をこの事業所に通わせたいと思います」

「まあ、お母さんがそう言うなら……でも、すぐに辞めることになると思いますよ」

とW先生は、冷やかに言いました。

笑顔で通う日々

長男は養護学校を卒業して、その事業所に通い始めました。

最初は、私も不安でした。

「本当に、長男についていけるのかな……？」

でも、長男は予想以上に楽しそうで毎日、笑顔で帰ってきます。

通い始めてから、挫けそうな出来事も多々ありましたが、長男なりに一生懸命頑張っている姿がありました。