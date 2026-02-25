◆第１００回中山記念・Ｇ２（３月１日、中山競馬場・芝１８００メートル、１着馬に大阪杯の優先出走権）追い切り＝２月２５日、美浦トレセン

ショウナンマグマ（セン７歳、美浦・尾関知人厩舎、父ザファクター）に穴の気配が漂っている。開場から１時間半が経過した８時３０分頃に、前走に続いて手綱を執る吉田豊騎手を背に坂路へ。４ハロン５１秒６はこの日の全体２位。前半から飛ばしたため、しまいは１４秒２と時計を要したが、強い雨が降り続き、時間が経過するとともにタフな条件になっていた。西塚助手は「長いこと見ているけど、具合はかなりいい」と状態の良さを感じ取る。

今回が去勢後、５戦目。２走前の鳴尾記念は前半５ハロン５７秒１の逃げで１２着に敗れたが、３走前のカシオペアＳ（３着）、前走のディセンバーＳ（４着）は前、前で運んで小差に踏ん張る見せ場をつくった。今回は楽に前で運べそうな組み合わせ。同助手は「去勢後の中で雰囲気が一番いい。枠の並びでどうなるか分からないけど、自分のペースで行ければ。開幕週の馬場もプラスになると思う」と先行粘り込みを狙う。