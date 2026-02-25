装いをポジティブに更新！ 人気ブランドで見つける大人の【最旬イエローアイテム】
2026年春、真っ先にチェックしたいのは心まで明るく彩るイエロー。人気ブランドから要マークなアイテムだけ集めました。
【シンゾーン】春を遊ぶ。桐生産のオリジナル生地で魅せるギンガムチェックシリーズ
節のあるポリエステル糸と形状記憶糸を組み合わせ、ジャガードの産地で知られる桐生で織り上げたオリジナル生地を採用。麻のような独特の風合いと、美しいシルエットを保つほどよいハリ感を両立しています。
「GINGHAM CHECK PANTS」\35,200
キャッチーなギンガムチェック生地を使用したワイドシルエットのイージーパンツは、バックのパッチポケットに涼しげなクリアボタンをアクセントとしてあしらい、後ろ姿まで抜かりないデザインに。
左「GINGHAM CHECK SHIRT」\41,800、右「GINGHAM CHECK SCRUNCHIE」\6,930
オープンカラーシャツも清涼感のあるクリアボタンがアクセントになり、胸元には大きめのパッチポケットをプラス。羽織りとしても使える、春にぴったりの一枚です。
シュシュには縁にブランドのオリジナルピスネームを縫い付け、さりげないアクセントに。
【フリークス ストア】シャツだけどラフ。気分でシルエットを変える別注シャツ
「別注 マルチカラーフード付き ショートシャツ」\7,480【フルーツオブザルーム】
【フリークス ストア】が【フルーツオブザルーム】に形を1からオリジナルで依頼した、別注シャツ。シャツ特有のクリーンな印象に、フードを付けることで程よくカジュアルダウン。軽やかなストライプ柄とコンパクトな着丈により、ボタンを閉じて一枚でも、羽織りとして着てもよいデザインに。裾のドローストリングスを絞ることで、よりコンパクトでバランスの取りやすいシルエットにアレンジができます。
【ビームス ボーイ】長く愛せる、私だけの定番。新作マルチボーダーTシャツ
「エンブロイダリー マルチボーダー ショートスリーブ Tシャツ」\7,920※2026年3月上旬発売予定
【ビームス ボーイ】の定番マルチボーダーTシャツから、2026年春夏の新色としてイエローが仲間入り。程よくゆったりとしたサイズ感にオリジナルのマルチボーダー柄がカジュアルな印象。胸元にあしらわれたブランドミニロゴ刺しゅうが絶妙なアクセントを添えています。
【ガリャルダガランテ】女性らしさを引き立てる、抜け感と気品を持つオフショルニット
「オフショルニット」\20,900
デコルテを美しく見せるオフショルが、大人のエレガンスを演出するニット。ストレスフリーな着心地に加え、袖口に入ったスリットにより、手元にさりげない抜け感と女性らしいニュアンスをプラスしているのもポイント。
【シップス】着回し力は無限大。春ムードの前後2WAYニットカーディガン
「柄編み 2WAY カーディガン」\16,500
繊細な柄編みが春らしい軽やかなムードを高め、いつもの装いを一新するカーディガンは前後のどちらを前にしても着られる2WAY仕様。カーディガンとしてはもちろん、プルオーバーとして着られるのでスタイリングの幅が格段に広がります。型崩れしにくいコットン糸を使用したドライな心地よいタッチで、シーズンを問わず長く愛用できます。
着るだけで気分を前向きにしてくれるイエロー。お気に入りの一着をワードローブに迎えて、キャッチーなスタイリングを楽しんで。
※価格はすべて税込みです