旬のごちそうを買いで賢く選べる！JAタウン「いいものいっぱい広場 年度末大決算セールキャンペーン」

茨城の人気食材をまとめて選ぶなら、年度末セールのタイミングは見逃せません。

JA全農が運営する「JAタウン」の茨城県ショップ「いいものいっぱい広場」で、対象商品20％OFFの企画が始まっています。

いちごや豚肉、焼き芋に加えて米セールも重なり、日々の食卓を一気に整えやすい内容です！

JAタウン「いいものいっぱい広場 年度末大決算セール」

キャンペーン期間：令和8年2月13日（金）〜3月中旬割引内容：クーポン利用で対象商品20％OFF対象商品数：200品以上同時開催期間：令和8年2月13日（金）〜3月12日（木）

JAタウンは、JA全農が運営する産地直送通販サイトです。

全国のJAが扱う旬の農畜産物や特産品を、産地から直接購入できる仕組みが支持を集めています。

今回の「いいものいっぱい広場」では、メロン事前予約品を含む幅広い茨城県産品が対象で、年度末のまとめ買い需要に合わせた構成です。

メイン商品の冷凍焼き芋は3本×4袋の計12本セットで、温めても半解凍でも食べ分けしやすい人気商品です。

特選いばらキッス 3L 約300g×2パック

内容量：約300g×2パック（3L）対象条件：クーポン利用で20％OFF

「いばらキッス」は開発に8年をかけた茨城県オリジナル品種で、甘みと酸味のバランスが取りやすい食味が特長です。

1粒ずつを保護する「ゆりかーご」仕様は、果実のつぶれを抑えながら贈答向けの見映えも確保した設計です。

ローズポーク ロース切身・ローススライス小分けセット

内容量：約1.2kg（200g×6パック）内訳：ロース切身200g×3パック／ローススライス200g×3パック飼料配合：大麦15％

ローズポークは茨城県の県花「バラ」にちなんだ銘柄豚で、赤身のうまみと脂の甘みを両立しやすい肉質が強みです。

200g単位の小分けパックは、平日の調理でも使い切りやすく、冷蔵庫内の管理負担を抑えられる構成になっています。

茨城県産米大幅値引きSALE

実施期間：令和8年2月13日（金）〜3月12日（木）追加特典：値引き後価格からさらに20％OFF（クーポン利用時）

同時開催の米セールは通常値引きにクーポン割引を重ねられるため、日常消費の大きい主食ほど価格メリットを実感しやすい企画です。

年度替わり前に家計を整えたい時期に、青果・精肉・米を同じショップで組み合わせて選べる点も便利です。

茨城県はメロンや干し芋など全国有数の生産量を持つ品目が多く、季節ごとの定番品がそろいやすい産地です。

対象200品以上の中から食卓用途で組み合わせを作れるため、単品購入よりも買い回りの効率が上がります。

【旬のごちそうをまとめ買いで賢く選べる！

JAタウン「いいものいっぱい広場 年度末大決算セールキャンペーン」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 年度末大決算セールの開催期間はいつですか？

令和8年2月13日（金）から3月中旬まで開催されています。

Q. 割引内容はどのようになっていますか？

クーポンを利用すると対象商品200品以上が20％OFFで購入できます。

