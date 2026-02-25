旬のごちそうを買いで賢く選べる！JAタウン「いいものいっぱい広場 年度末大決算セールキャンペーン」
茨城の人気食材をまとめて選ぶなら、年度末セールのタイミングは見逃せません。
JA全農が運営する「JAタウン」の茨城県ショップ「いいものいっぱい広場」で、対象商品20％OFFの企画が始まっています。
いちごや豚肉、焼き芋に加えて米セールも重なり、日々の食卓を一気に整えやすい内容です！
JAタウン「いいものいっぱい広場 年度末大決算セール」
キャンペーン期間：令和8年2月13日（金）〜3月中旬割引内容：クーポン利用で対象商品20％OFF対象商品数：200品以上同時開催期間：令和8年2月13日（金）〜3月12日（木）
JAタウンは、JA全農が運営する産地直送通販サイトです。
全国のJAが扱う旬の農畜産物や特産品を、産地から直接購入できる仕組みが支持を集めています。
今回の「いいものいっぱい広場」では、メロン事前予約品を含む幅広い茨城県産品が対象で、年度末のまとめ買い需要に合わせた構成です。
メイン商品の冷凍焼き芋は3本×4袋の計12本セットで、温めても半解凍でも食べ分けしやすい人気商品です。
特選いばらキッス 3L 約300g×2パック
内容量：約300g×2パック（3L）対象条件：クーポン利用で20％OFF
「いばらキッス」は開発に8年をかけた茨城県オリジナル品種で、甘みと酸味のバランスが取りやすい食味が特長です。
1粒ずつを保護する「ゆりかーご」仕様は、果実のつぶれを抑えながら贈答向けの見映えも確保した設計です。
ローズポーク ロース切身・ローススライス小分けセット
内容量：約1.2kg（200g×6パック）内訳：ロース切身200g×3パック／ローススライス200g×3パック飼料配合：大麦15％
ローズポークは茨城県の県花「バラ」にちなんだ銘柄豚で、赤身のうまみと脂の甘みを両立しやすい肉質が強みです。
200g単位の小分けパックは、平日の調理でも使い切りやすく、冷蔵庫内の管理負担を抑えられる構成になっています。
茨城県産米大幅値引きSALE
実施期間：令和8年2月13日（金）〜3月12日（木）追加特典：値引き後価格からさらに20％OFF（クーポン利用時）
同時開催の米セールは通常値引きにクーポン割引を重ねられるため、日常消費の大きい主食ほど価格メリットを実感しやすい企画です。
年度替わり前に家計を整えたい時期に、青果・精肉・米を同じショップで組み合わせて選べる点も便利です。
茨城県はメロンや干し芋など全国有数の生産量を持つ品目が多く、季節ごとの定番品がそろいやすい産地です。
対象200品以上の中から食卓用途で組み合わせを作れるため、単品購入よりも買い回りの効率が上がります。
【旬のごちそうをまとめ買いで賢く選べる！
JAタウン「いいものいっぱい広場 年度末大決算セールキャンペーン」】の紹介でした。
よくある質問
Q. 年度末大決算セールの開催期間はいつですか？
令和8年2月13日（金）から3月中旬まで開催されています。
Q. 割引内容はどのようになっていますか？
クーポンを利用すると対象商品200品以上が20％OFFで購入できます。
