家じゅうの空気口を1枚で守る新定番！東洋アルミ「パッと貼るだけホコリとりフィルター フリーサイズ2.4m」
換気まわりのホコリ対策をまとめて進めたい人に向けて、フリーサイズ仕様のフィルター活用コラムが公開されました。
1枚を必要な形に切って使える設計なので、機器ごとに買い分ける手間を減らしやすい点が注目されています。
モニター写真とコメントがそろっているため、貼り付け後のイメージまで具体的に確認できます。
東洋アルミ「パッと貼るだけホコリとりフィルター フリーサイズ2.4m」
発売時期：2025年9月サイズ：45cm×2.4mJAN：4901987254577材質：抗菌抗カビ加工不織布希望小売価格：オープン価格販売チャネル：全国量販店・主要オンラインショップ
東洋アルミエコープロダクツは、食品用アルミ箔製品とキッチン周辺のフィルター関連用品を企画製造する生活用品メーカーです。
同社公式ホームページ内の「暮らしのアイデア」は、実使用の写真とレビューをもとに製品の使い方を紹介する情報コーナーです。
今回公開されたモニターレビューでは、家じゅうの空気の通り道に対応できるフリーサイズ設計の実用性が詳しく整理されています。
製品仕様とカット運用の基本
ロール寸法：45cm×2.4m15cm×15cm換算：48枚分JAN：4901987254577
必要サイズに合わせて切り出せるため、機器ごとに余りを出しにくい運用がしやすい設計です。
対応機器の範囲と使い分け
主な使用場所：換気扇・通気口・浴室乾燥機・エアコン・お風呂のドア
使用不可：キッチン換気扇・レンジフード・ガス給湯器等の排気口・屋外通気口。
空気の出入りがある場所をまとめてカバーできるので、清掃頻度の高い住まいほど効果を実感しやすい構成です。
貼り付け作業のしやすさと設置手順
天井換気扇・エアコン・丸型通気口・浴室乾燥機使用素材：抗菌抗カビ加工不織布
シール感覚で貼れるため、季節の切り替え時に複数箇所を一気にメンテナンスしやすい点も魅力です。
モニターレビューで見えた評価ポイント
掲載写真数：9点（3列×3行）コラム公開日：2026年2月20日
レビューでは「無駄なく使えて経済的」「目盛り付きで切りやすい」という実用評価が多く集まっています☆
生活動線の中でホコリがたまりやすい場所をまとめて管理できると、掃除時間の配分が組み立てやすくなります。
貼る場所を選びやすいフリーサイズ仕様は、住まいの設備が家庭ごとに異なる場合でも取り入れやすい選択肢です。
よくある質問
Q. 東洋アルミ パッと貼るだけホコリとりフィルター フリーサイズ2.4mのサイズ・重量は？
サイズは45cm×2.4mです。
Q. 東洋アルミ パッと貼るだけホコリとりフィルター フリーサイズ2.4mの素材・成分は？
材質は抗菌抗カビ加工不織布です。
Q. 東洋アルミ パッと貼るだけホコリとりフィルター フリーサイズ2.4mの価格はいくらですか？
希望小売価格はオープン価格です。
