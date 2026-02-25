デフリンピック金メダルの功績が都で表彰！JFEシステムズ「川島真琴選手 東京都栄誉賞・都民スポーツ大賞受賞」

2026年2月10日、東京都庁で行われた表彰式で、ＪＦＥシステムズ社員の川島真琴選手が「東京都栄誉賞」と「都民スポーツ大賞」を受賞しました。

受賞の対象になったのは、2025年11月開催の第25回夏季デフリンピックでのバスケットボール女子日本代表としての金メダル実績です。

社員アスリートの挑戦が、企業の取り組みと社会的評価の両面で可視化されたトピックです！

JFEシステムズ「川島真琴選手 東京都栄誉賞・都民スポーツ大賞受賞」

表彰式日：2026年2月10日（火）表彰式会場：東京都庁対象大会：第25回夏季デフリンピック競技大会（2025年11月）競技種目：バスケットボール女子

JFEシステムズは、鉄鋼分野で培った技術力を基盤にシステムインテグレーションやアウトソーシングを展開するIT企業です。

東京都栄誉賞は、都民に夢と希望を与える顕著な業績をたたえる表彰制度です。

都民スポーツ大賞は、世界大会で優秀な成績を収めた東京アスリートの功績を広く共有するために設けられています。

東京都表彰で示された評価ポイント

受賞数：2賞（東京都栄誉賞・都民スポーツ大賞）表彰対象大会：2大会（東京2025世界陸上・第25回夏季デフリンピック）

今回の表彰は競技結果だけでなく、東京のスポーツ文化に明るい話題を届けた点も評価軸になっています。

女子日本代表の金メダル実績

大会回数：第25回開催月：2025年11月獲得メダル：金メダル

川島選手はバスケットボール女子日本代表の一員として、日本初の金メダル獲得に貢献しました！

企業のDEI方針と社員挑戦支援

証券コード：4832（東証スタンダード）経営方針：DEIを重要課題として推進

JFEシステムズは社員一人ひとりの多様な挑戦を尊重し、能力を発揮できる環境づくりを推進中。

競技の成果が社内外で認められる流れは、働く人の挑戦を後押しする組織文化の強化にもつながります。

スポーツ分野での実績と企業のDEI実践が重なることで、次のチャレンジを目指す社員へのメッセージ性も高まります。

よくある質問

Q. 川島真琴選手の表彰式はいつ行われましたか？

2026年2月10日（火）に東京都庁で行われました。

Q. 受賞のきっかけになった大会実績は何ですか？

2025年11月の第25回夏季デフリンピックで、バスケットボール女子日本代表として金メダルを獲得した実績です。

