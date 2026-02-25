お得発信の返信負担を減らしてフォロワー7倍成長を実現！エルグラム「いっぽちゃん導入活用事例インタビュー」
コメント返信とDM対応に時間を取られがちなInstagram運用で、導線設計の見直しが成果に直結した事例が公開されました。
ミショナが提供する「エルグラム」を導入した、いっぽちゃんさんの運用改善インタビューです。
作業負担を抑えながら、フォロワーを約8,000人から約90,000人へ伸ばしたプロセスを数字で確認できます。
エルグラム「いっぽちゃん導入活用事例」
インタビュー実施日：2026年1月26日導入前フォロワー：約8,000人2026年1月時点フォロワー：約90,000人比較期間：約1年3ヶ月
エルグラムは、Meta社公式APIを活用したInstagram自動化ツールです。
開発・提供元のミショナは、Instagram運用の効率化につながる自動応答やDM配信機能を展開しています。
今回の事例では、リールからDMへ情報を段階的に渡す導線を作り、接点を増やしながら運用負荷を下げた点が軸になっています。
「7月当選品大量GET」リールの導線設計
新規フォロワー増加：約5,000人
当選品の見せ方はリールに絞り、詳しい応募ノウハウはコメント起点の自動DMに集約する設計です。
情報の受け取り口を1本化したことで、知りたい層を取りこぼしにくい運用になっています。
「ガスト全員すべき裏技」投稿の拡散結果
再生数：約63万回フォロワー増加：約8,000人（1週間）
身近なテーマで続きを知りたくなる構成を作り、コメントからDMへ自然に移動できる流れを組んだ事例です。
会話型の分岐DMで必要な情報だけ読めるため、読みやすさとフォロー転換の両方を押し上げています。
自動化後の運用時間と成長カーブ
自動応答設定時間：1投稿あたり約30分導入1年後フォロワー：約28,000人導入1年3ヶ月後フォロワー：約59,000人
コメントとDM対応の大半を自動化したことで、日々の手作業を抑えつつ接点数を維持しやすくなっています。
作業時間を削減しながら成長速度を上げた点が、この導入事例のいちばん実務的なポイントです☆
リールで興味を引き、DMで必要情報を渡す二段構えは、情報量が多いジャンルほど効果を出しやすい設計です。
返信業務に追われて投稿時間を確保しにくいアカウントにとって、再現性のある改善パターンとして参考になる内容です。
お得発信の返信負担を減らしてフォロワー7倍成長を実現！
エルグラム「いっぽちゃん導入活用事例インタビュー」の紹介でした。
よくある質問
Q. エルグラム いっぽちゃん導入活用事例の開催期間はいつですか？
インタビュー実施日は2026年1月26日です。
比較期間は約1年3ヶ月です。
