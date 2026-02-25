¤ê¤½¤Ê¶ä¹Ô¼ÒÄ¹¤ËÀéÅÄ»á¡¡ºë¶Ì¤ê¤½¤Ê¶ä¤Ï¼ÄÆ£»á
¡¡¤ê¤½¤Ê¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊHD¡Ë¤¬»±²¼¤Î¤ê¤½¤Ê¶ä¹Ô¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¡¢Æ±¹Ô¤ÎÀéÅÄ°ì¹°¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡Ê55¡Ë¤ò¾º³Ê¤µ¤»¤ë¿Í»ö¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬25Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ºë¶Ì¤ê¤½¤Ê¶ä¹Ô¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤Ï¼ÄÆ£¿µ°ìÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡Ê55¡Ë¤¬¡¢´ØÀ¾¤ß¤é¤¤¶ä¹Ô¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤Ï¸¶Æ£¾Ê¸ãÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡Ê54¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÆâÉô¾º³Ê¤¹¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â4·î1ÆüÉÕ¡£¤ê¤½¤ÊHD¤ÎÆî¾»¹¨¼ÒÄ¹¡Ê60¡Ë¤ÏÂ³Åê¤¹¤ë¡£
¡¡¼ÒÄ¹¸òÂå¤Ï¡¢¤ê¤½¤Ê¶ä¤Èºë¶Ì¤ê¤½¤Ê¶ä¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¡¢´ØÀ¾¤ß¤é¤¤¶ä¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¤ê¤½¤Ê¶ä¤Î´ä±Ê¾Ê°ì¼ÒÄ¹¤Èºë¶Ì¤ê¤½¤Ê¶ä¤ÎÊ¡²¬Áï¼ÒÄ¹¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì³Æ¹Ô¤Î²ñÄ¹¤Ë½¢¤¯¡£
¡¡ÀéÅÄ»á¤Ï¤ê¤½¤Ê¶ä¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ëµì¤¢¤µ¤Ò¶ä¹Ô¤ËÆþ¹Ô¡£¼ÄÆ£»á¤âµì¤¢¤µ¤Ò¶ä¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢¸¶Æ£»á¤Ï¤ê¤½¤Ê¶ä¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ëµìÂçÏÂ¶ä¹Ô¤Î½Ð¿È¤À¡£