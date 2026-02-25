漢方大手のツムラは２５日、薬用酒メーカー・養命酒製造から主力製品「薬用養命酒」の事業などを買収すると発表した。

買収金額は６８億円の見込み。原材料の調達コスト低減や、ツムラの販売網を通じた販売拡大を進める。

手続きは段階的に進める。まず、旧村上ファンド系の投資会社・レノと、養命酒製造の筆頭株主の投資会社・湯沢が、株式公開買い付け（ＴＯＢ）などを通じて養命酒製造の全株式を取得し、非公開化する。その後、薬用養命酒などの事業を会社分割などで切り出し、ツムラに売却する。

養命酒製造は、飲食・物販関連事業なども第三者への売却などを検討する。不動産や有価証券を残す形となる見通しだ。

養命酒製造を巡っては、大株主だった大正製薬ホールディングスが昨年３月、保有する全株式（議決権ベースで約２４％）を、湯沢に売却。この際、湯沢に対して旧村上ファンド関係者が資金を提供したとされる。

その後、養命酒製造は株式の非公開化と、事業売却についての検討を開始。昨年１２月には米投資ファンドＫＫＲに事業売却の優先交渉権を与えたが、湯沢が同意しなかった。

薬用養命酒は約４００年の歴史を持つロングセラー商品。物価高などの影響で販売が低迷しており、２０２５年４〜１２月期の関連事業の売上高は前年同期比９・１％減の６１億９０００万円だった。