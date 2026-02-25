“Aカップ界の3冠女王”と称されるグラビアアイドル西永彩奈（30）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。大幅減量成功のビフォーアフターショットを投稿した。

「去年のプール撮影会から10kg痩せました！！！」とつづり、1年前と現在の同じような白のビキニ水着ショットを並べて公開した。

昨年末にグラビアを卒業することを発表していたが、ラストグラビアは未公表のままだった。「去年最後って言っちゃったけどグラビア卒業する前にもう一回！ ラストプール撮影会やりたいな と思っていたらなんと！ 東京と大阪で出演決まりました」と報告。「5月！！！！ これが本当のラストプール撮影会よろしくお願いします」と伝えた。

ファンやフォロワーからも「絞ったのすごい」「個人的には左側のがエッチく見える」「左のちょいポチャの方が好きなんだけど」「左だって十分細い！！これはポチャとは言わないよ！！」「どっちも捨てがたい」「どちらも好きな体型」「もちろん頑張った今の方が素敵だけも、頑張る前もそれはそれで良かったりする」「男と女で評価が変わるよね」「素晴らしいプロポーション」「ナイスバディ」「エロカワイイ」「めっちゃ可愛い〜」などのコメントが寄せられている。

西永は岡山県出身。08年にデビュー。雑誌企画の「グラドルちっぱい美巨尻番付」で東の横綱になった経験があるなど、美尻界に多大な功績を残したグラドルとして「名尻会」殿堂入り。童顔と79センチのAカップバストで“Aカップ界の3冠女王”の異名を持つ。22年には雑誌「Cream」のグラビア登場をきっかけに同誌の副編集長に就任し勤務。昨年12月24日発売の50枚目DVD「Bye−bye！」を発売後、グラビア活動卒業を発表。特技はソフトテニス。趣味は水着収集、Tシャツ製作、動画編集。小型船舶操縦士免許二級を取得。身長154センチ。スリーサイズはB79−W57−H87センチ。血液型B。