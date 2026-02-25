Aぇ! group、2ndアルバム『Runway』は新体制で走り出したグループの魅力が光る一作に

2月25日に2ndアルバム『Runway』をリリースしたAぇ! group。同作は、新体制となったグループの「今」を余すところなくコンパイルしたマスターピースに仕上がっている。本記事では、最新アルバム『Runway』収録の楽曲にフォーカスしながら、その魅力を深掘りしていきたい。

【関連】Aぇ! group佐野晶哉、朝ドラ『風、薫る』出演決定＆待機作も多数で俳優として着実にステップアップ

Aぇ! groupの2ndアルバム『Runway』は、グループが新体制になって初のアルバム。タイトルの「Runway」には、ファッションショーの“花道”のほかに、飛行機が飛び立つ際の滑走路、走り幅跳びを行う際の助走路といった、これから走り抜け飛び立っていくという、彼ら自身が定めた前向きな意味があるという。一方で、“けもの道”という意味もあり、彼らがこれから全力で乗り越えていく道も示しているそうだ。グループの公式Xではメンバーそれぞれが収録楽曲について解説したセルフライナーノーツが公開されており、ファンにより深く作品の魅力を届けたいという気概が感じられる。

2月16日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』では、『Runway』収録曲「Again」がフルサイズでテレビ初披露。覚悟と希望が詰まったメッセージを届ける応援歌をメンバー4人で力強く歌唱し、SNSでは、「魂のこもったパフォーマンス」「めーーーっちゃ良かった」「号泣案件です」といった反響を呼んだ。これから先の活動に対するグループの前向きな思いを象徴するような一曲は、ファンの心に強く響いたようだ。

また、同じく『Runway』収録の楽曲「Fashion Killa▽」も、ファンの間で、「中毒性やばい！」「聴いてからほんとに頭から離れません！」「ずっと脳内で流れてる」と話題だ。同曲は、嵐やSnow Manなど数々のアーティストの作詞作曲を手がけてきたWHITE JAMのSHIROSEによる作品。メンバーの小島健はセルフライナーノーツで、「こんな楽曲初めてと思いました」とコメントしており、まさにグループの新たな魅力が光っている挑戦的な一曲だと言えるだろう。

今後のAぇ! groupは、3月7日から『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』を開催予定で、ライブのパフォーマンスを通じてアルバムの世界観をファンに届けていく。新体制で走り出した彼らのさらなる活躍に注目だ。

※▽はハートマーク