もうすぐ“ひなまつり”人気は「コンパクトでおしゃれ」1000円台の“手乗りサイズ”も 北海道
ひなまつりまであと１週間を切りました。
２０２６年のテーマは「コンパクトでおしゃれ」。一体どのようなグッズや料理が人気なのでしょうか。
店頭に並ぶ、かわいらしいひな人形！
ひなまつりを来週に控え、札幌市の文房具店では特設コーナーが設けられていました。
（大丸藤井セントラル 横山なぎささん）「ことしは和紙でできたものやガラスでできたコンパクトな商品が人気」
２０２６年のテーマは「コンパクトでおしゃれ」。
仲良く並ぶこちらの人形は並べる手間いらずで、インテリアになじむ柔らかな色合いの和紙でできています。
ガラスでできた１０００円台で買える手のりサイズのひな人形も！
小物をたくさん集めても場所をとらずに飾れるため人気だといいます。
こちらの女性は来店するたびにガラスのひな飾りを集めているといいます。
（ひな飾りを購入した人）「(小さくて)かわいいから。何かの中に入れておいておひなさまの時期になったら出して。どこでも飾れるからいい」
紙のカードのひな飾りも使った後、コンパクトにしまっておけます。
収納スペースが少ない昨今の住宅事情の中で人気となっています。
（大丸藤井セントラル 横山なぎささん）「マンションなどに住む方も多いので、コンパクトさが人気になっている。全ての世代の方に季節を楽しんでいただければと思います」
札幌市の百貨店でもすでに「ひなまつり商戦」が始まっています。
（長南記者）「百貨店のケーキ店ではひなまつり期間限定のデコレーションケーキが並んでいます」
おひなさまをあしらったデコレーションケーキや、食べた後もパッケージを飾って楽しめるひなあられ。
スイーツ以外では華やかな野菜のてまり寿司が販売されます。
（大丸札幌店 鈴木香緒里さん）「ことしのひな祭りは平日なのであまり時間のない方が多いと思う。商品ひとつでも見た目も楽しんでもらえる商品をたくさんご用意しました」
子どもの成長を祝うひなまつり。２０２６年はコンパクトでおしゃれに楽しむ人が増えるかもしれません。