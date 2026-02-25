玉木宏、『ゴールデンカムイ』鶴見中尉は「選手兼監督」 アクの強い第七師団を率いる
俳優の玉木宏が25日、都内で行われた映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』（3月13日公開）の完成披露舞台あいさつに登壇した。
【集合ショット】カッコイイ⋯大集結した山崎賢人＆山田杏奈＆眞栄田郷敦ら
玉木が演じる鶴見中尉こと鶴見篤四郎は、情報収集や分析能力に長ける情報将校。日露戦争で前頭部を損傷し、プロテクターで保護している。率いる第七師団は本作で新たなメンバーが加わり、さらなるパワーアップをしている。玉木は鶴見中尉を演じる際の思いについて「例えるならば、すごい強いスポーツチームの選手兼監督だと思う。あとはアメとムチ。厳しくもあり、優しくもある。そういう気持ちで演じています」と話していた。
野田サトル氏による同名漫画（集英社ヤングジャンプ コミックス）の実写化シリーズ最新作。映画『ゴールデンカムイ』、続編ドラマ『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ −北海道刺青囚人争奪編−』に続き、原作の第一部・完結編ともいえるエピソードが描かれる。
この日は、山崎賢人（※崎＝たつさき）、山田杏奈、眞栄田郷敦、矢本悠馬、舘ひろし、大谷亮平、工藤阿須加、柳俊太郎（※柳＝木へんに夘）、稲葉友、北村一輝、池内博之、高橋メアリージュン、和田聰宏、杉本哲太、井浦新、片桐健滋監督も参加した。
