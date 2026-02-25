お笑い芸人のゆりやんレトリィバァ（35）が25日放送のフジテレビ系「奇跡体験！アンビリバボー」（後7・00）に出演。高校時代の失恋が大学進学や米国進出につながったと明かした。

ゆりやんは子供の頃から恋愛体質と明かし、高校時代も当初は大学には行かないつもりだったものの、高3の1学期に、1歳下の野球部員に一目ぼれ。夏休み中も彼の姿を見るため、教師に“大学受験するので夏休み中も学校に来ます”と宣言。一日中、姿を追いかけていたものの、その彼に彼女ができたことが分かり失恋。

しかし、有名大学に入ればその子が見直してくれると思い、本当に大学受験をし、見事、名門・関西大学に合格した。

恋愛は成就しなかったものの、大学卒業後にお笑い芸人となり、2017年に「女芸人No.1決定戦THE W」で優勝すると、2019年には米国の人気公開オーディション番組「アメリカズ・ゴッド・タレント」に出演し話題に。2021年には「R-1グランプリ」で優勝した。女優としても2024年にネットフリックスで配信予定の新ドラマ「極悪女王」で主演を務めた。24年12月には拠点を米国に移し、最近は自らの恋愛経験を元にした映画「禍禍女」で初監督も経験するなど、マルチな活躍ぶり。

ゆりやんは「あの時、好きな人が彼女できていなかったら、私はここにいないですし、アメリカにも行っていないなあって感謝しています」と語った。