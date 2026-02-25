日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が２４日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。

この日は「実家がお店の有名人ＳＰ」。女優・岩崎ひろみの実家は多めの野菜トッピングで地元で愛されている人気ラーメン店。岩崎は「ひと筋５０年。今も」と笑顔を見せた。

さんまが「好きでも毎日はな…。ラーメンは嫌いにならなかった？」と聞くと、岩崎は「逆に言うと、インスタントラーメンを買ったことがなかったです」と述懐。

さんまは「あ、そうか！ラーメン屋の人ってインスタントラーメン食べへんか？」と納得。岩崎は「お湯を入れて待つよりも作ってもらった方が早かったというのもあるし。やっぱりプライドですかね…。ラーメン屋の。他のラーメン屋さんに行ったことがなくて」と振り返った。

岩崎は、つづけて「一人暮らしをしてからは、お友達と（外食でラーメン店に）行ったりとかはあるんですけど。ほとんど、それも数えるぐらい。で、ウチは札幌ラーメンで、メインが味噌が有名っていうような店なんですけど。豚骨ラーメンっていうのがずっと食べたことがなくて。正直、いまだに豚骨味っていうのが何味か分かんないです」と話していた。

岩崎は１９９６年にＮＨＫ朝の連続テレビ小説「ふたりっ子」で双子のヒロインの一人、野田香子役を演じて脚光を浴びた。