カブスのクロウ＝アームストロングが米誌のインタビューで発言

カブスのPCAこと、ピート・クロウ＝アームストロング外野手の発言が、波紋を広げている。米誌「シカゴ・マガジン」のインタビューで、シカゴのファンを称賛する一方で「試合中に写真を撮るドジャースファンとは違う」と発言。これに対し、ドジャースの地元メディアなどから「ばかげたコメント」「9歳児かよ」と反論が相次ぎ、“炎上”状態となっている。

同誌のウェイン・ドレイエス記者が23日（日本時間24日）に公開した記事の中で、クロウ＝アームストロングはシカゴの印象について言及した。「日に日にシカゴが好きになっている。インクレディブルな街だ。人々は素晴らしい。情熱的なんだ」と絶賛。しかし、続けて「試合中に写真を撮るドジャースファンとは違う。（試合に）入り込んでいるんだ。彼らは（野球に）関心があるんだよ」と、ドジャースファンを引き合いに出して比較した。

この発言に、ロサンゼルスのメディアが猛反発した。地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」が24日（同25日）に公開した動画では、アナウンサーを務めるジョン・ハートゥング氏が苦笑いを浮かべながら「ばかげたコメントです」と一蹴。同局コメンテーターで元ドジャースのジェリー・ヘアストンJr.氏も「確かにカブスファンは素晴らしいです。でもドジャースファンは彼らを上回る。チケットは毎晩完売する。満員で大歓声だ。カビーが8月下旬にドジャースタジアムに来る際に、ドジャースファンはPCAを『歓迎』してくれるだろう」と皮肉交じりに語った。

さらに、米放送局「CBSスポーツネットワーク」の番組で司会を務めるジム・ローム氏も自身のX（旧ツイッター）で言及。「ドジャースの観客動員数はMLB最多だ。ヤンキースと比べても1試合平均6000人も差をつけている。確かにドジャースファンはドジャードッグを食べたり、焼酎を飲んだり、自撮りしてインスタグラムに投稿しているのかもしれない」としつつも、「でも、自分たちのファンが君らのファンよりいいって？ 9歳児かよ」とバッサリ斬り捨てた。

ローム氏はさらに「おめでとう！ 君の野球カードの説明欄に『私たちのファンの方が優れています』って書いたらどうだい？ 履歴書にもね。野球で勝てないから、代わりにファンの差で勝とうとしているのかね？ 君はLAっ子なのにね。めちゃくちゃだよ！」と語気を強めた。地元メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マッケイン記者も自身のXで、4月24日（同25日）からのドジャース本拠地でのカブス3連戦に向け「ドジャースファンはPCAに『野球に関心があること』を見せつける」と投稿。自身の出身地でもあるロサンゼルスのファンやメディアの闘争心に火をつけてしまったようだ。（Full-Count編集部）