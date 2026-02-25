取引先の男性との食事でまさかの事態に！？【終電を逃した】主人公に起きた恐怖の出来事とは...！

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！出版社の懇親会で意気投合した取引先の男性。共通の趣味で盛り上がり、後日食事に行くことになったのですが、そこで想定外のトラブルに巻き込まれてしまいます。

私は出版社で働くごく普通の会社員。ある日、仕事関係の懇親会に参加したときのことです。そこで取引先の男性社員と知りあいました。

何気なく会話をしていると、なんと2人とも同じアーティストの大ファンであることが判明。推しの話題で一気に盛り上がり、すっかり意気投合！

「今度ゆっくりご飯でも行きましょう」と誘われ、後日食事に行く約束をしました。

約束の日、私たちは都内のレストランで食事をすることになりました。お酒も入り、アーティストの話題を中心に会話はとても弾みました。しかし、楽しい時間はあっという間に過ぎていき、気づけば夜もすっかり更けていました。

そろそろお開きにしようと思ったのですが、彼が「ここは自分が出すよ」と全額ご馳走してくれたのです。奢ってもらった手前、私からはとても「帰ります」と切り出しにくい空気が流れていました。