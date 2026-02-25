元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が２５日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。トランプ米大統領が宇宙人など地球外生命体や未確認飛行物体（ＵＦＯ）に関連する情報公開を国防長官や関係機関に指示すると表明したことについてコメントした。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでトランプ大統領の動きを報じた記事が紹介されると、「ついに来ましたね。ようやく来ましたね」と宇宙人の存在を信じる立場から言い切った中丸。

「信じる、信じないという次元じゃないですね。いると思っていて」と続けると「一つの説としては急に宇宙人がパッと現れたら人々が驚いて混乱しちゃうから徐々に慣れさせましょうみたいな説があるじゃないですか？ もう慣れたんですよ。いつでも大丈夫ですよって感じです」と自身の姿勢を説明。

「都市伝説を信じる者としては１個、ポイントになってるのがスピルバーグ監督が近々、新作を発表されるらしいんですけど、タイトルが『ディスクロージャー・デイ』って言うらしいんですよ。直訳すると開示の日もしくは公表の日ってタイトルらしくて。これ、いよいよ本当に来るんじゃないかって話はしてました」と続けていた。