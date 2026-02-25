露崎春女が、デビュー30周年を記念したオールタイム・ベストアルバム『Soul Journey - 30th Anniversary』を2026年4月22日（水）にリリースする。

Disc1は近年作・Disc2は黎明期楽曲を収録

1990年代にデビューし、日本におけるR＆Bシーンの形成期を担ってきた露崎春女。本作は、メジャーデビュー以降の代表曲・重要曲を中心に選曲した、本人プロデュースによる2枚組作品となる。Lyrico名義での楽曲も含め、キャリア全体を俯瞰する内容で、全30曲を収録予定。

構成は時系列を意識したものとなっており、Disc1には2011年発表のアルバム『Now Playing』以降の楽曲を中心に収録。近年の作品群からセレクトし、現在の音楽性を提示する内容となっている。

一方Disc2には、デビュー期からLyrico名義を含むキャリア前半の楽曲を収録。1990年代以降の代表曲を網羅し、日本R＆Bムーブメント黎明期の楽曲群をあらためて提示している。

また、本作には新曲2曲を収録予定。うち1曲は日本のR＆Bシーン草創期から活動をともにしてきたプロデューサーT.Kura、ソングライター／ボーカリストmichicoとの再タッグによる楽曲「GLAMOROUS (feat.michico)」を収録する。90年代から現在に至るR＆Bサウンドの系譜を意識しながら、現代的なプロダクションでアップデートされたサウンドが、現在進行形のR＆Bとの接点を示す内容となっている。

30年のキャリアを総括すると同時に、新曲によって現在のシーンとの接点も示す本作は、アニバーサリー企画でありながら“現在進行形”の作品として位置づけられる。

T.Kura × michicoと再タッグの新曲を先行配信

GLAMOROUS (feat.michico) ショート・リリックビデオTeaser：

https://youtu.be/h1vREgpf3BA



本アルバム収録の新曲「GLAMOROUS (feat. michico)」が2月20日に先行シングルとしてデジタルリリースされた。

本楽曲は、日本のR＆Bシーン黎明期から活動をともにしてきたプロデューサーT.Kura、ソングライター／ボーカリストmichicoとの再タッグにより制作。90年代以降のJ-R＆Bを支えてきたクリエイター陣が再び交差し、時代を越えたコラボレーションが実現した。

往年のR＆Bマナーを踏まえながらも、現行シーンに通じる洗練されたプロダクションへとアップデート。露崎の円熟味を増したボーカルとmichicoのフィーチャリングが緊張感ある掛け合いを生み出し、アニバーサリーイヤーの幕開けにふさわしいスケール感を備えた楽曲に仕上がった。

「GLAMOROUS (feat. michico)」は、露崎春女の現在地を示すと同時に、今後展開される30周年プロジェクトへの期待を高める一曲となっている。

________________________________________

＜商品情報＞

タイトル：Soul Journey - 30th Anniversary

発売日：2026年4月22日（水）

価格：4500円（税抜）／4950円（税込）

品番：YCCW‐10437〜8

仕様：CD2枚組

収録：全30曲予定（新曲2曲収録予定）

＜収録予定曲＞ ※曲順未定／収録内容は変更となる場合があります

●Disc1

・GLAMOROUS (feat.michico) ※新曲

・タイトル未定 ※新曲

・Sacrifice

・Agape

・Here and Now duet Kaoru Kurosawa・涙の花 duet LOVE

・Love Flame

・さよならの誓い

・瞳の向こうに

・HARUKAZE

・Witness

・Still Of The Night

・Bye Bye Gloom

・Woman “Wの悲劇”より

・ABC

●Disc2

・FEEL YOU

・In This Love

・Believe Yourself

・キセキノハナ

・太陽

・I Say I’m Sorry

・One summer day

・恋

・Break On Out

・Forever In Your Heart 〜あなたがいたから〜

・Eternity.

・You’ll Be Alright

・I’m Here

・Time

・BRAZILIAN RHYME

＜インストアイベント＞

HMV＆BOOKS SHIBUYAにて発売記念のイベントの開催決定！

本作のリリースを記念したイベントの開催が決定！

詳細は後日オフィシャルHP等で発表を予定している。ぜひ楽しみにお待ちいただきたい。

※直接、会場である店舗へのお問い合わせはお控えください。

開催日：2026年5月8日(金)

開催店舗：HMV＆BOOKS SHIBUYA 6Fイベントスペース

＜先行配信シングル情報＞

タイトル： GLAMOROUS (feat. michico)

配信開始日： 2026年2月20日（金）

配信リンク：https://linkco.re/tZDr1vea

＜プロフィール＞

◾️露崎春女（つゆざき はるみ）

神奈川県出⾝のシンガーソングライター。11歳で第28回グラミー賞に触れて⾳楽家を志し、打楽器をはじめ様々な楽器を学びながら感性を磨く。16歳でゴスペル・ミュージカル『Mama I Want To Sing』と出会い、“魂の声”に貫かれる体験を経て、歌を⾃⾝の表現の核に据えた。1995年、メジャーデビュー。ブラック・ミュージックの素養に裏打ちされた伸びやかな歌唱で、⽇本のR＆Bシーンの黎明期を牽引。4作⽬『Believe Yourself』はオリコン初登場10位を記録する。2001年、アーティスト名義を”Lyrico”として新たな活動をスタート。独特のオリエンタリズムにR＆B⾊が加わったLyricoオリジナル・サウンドは多くの新しいファンを獲得。⾃⾝の⾳楽性をより叙情的で繊細な世界へと昇華させJ-POPシーンに新た地位を確⽴した。2008年にアーティスト名を露崎春⼥に戻し、以降、ボーカル多重録⾳によるアカペラ作品など多彩な作品を発表。現在までにシングル19枚、アルバム15枚をリリースしている。近年はSING LIKE TALKING、布袋寅泰、鈴⽊雅之らのツアーコーラスを務めるほか、ミュージカル「フランケンシュタイン」(エレン／エヴァ役)への出演、楽曲提供、トラックメイキング、コーラスアレンジなど活動の幅を広げている。

Facebook：https://www.facebook.com/harumitsuyuzaki

X：https://x.com/harumitsuyuzaki

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCW8DLa3ns6aA378FHZIB4Xw

Instagram：https://www.instagram.com/harumitsuyuzaki_official/

(執筆者: gallagherbros)