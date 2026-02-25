マンションを実際の価格の数倍の価値があると高齢者に信じ込ませて購入させたとして、不動産会社社長らが逮捕されました。高齢者に近づく手口を、被害にあった親族が語りました。

■“7倍の価値がある”と信じ込ませ購入させた疑い

住吉会系暴力団幹部の石井寛一容疑者（42）。オモテの顔は、不動産会社「寿不動産」の社長です。

石井容疑者と「寿不動産」の実質的経営者・臼居崇容疑者（43）、宅地建物取引士の青山貴司容疑者（45）ら9人は、高齢者に対しマンションの一室を実際の価格の7倍の価値があると誤って信じ込ませ購入させたなどとして、詐欺の疑いで逮捕されました。

警視庁によりますと、9人は2023年、70代の女性に「不動産投資をすれば安定した家賃収入が入り、銀行に預けるよりも格段に利益が得られる」などと、マンションの一室を購入するよう持ちかけ、実際には300万円で仕入れた部屋を、2200万円の価値があると誤って信じ込ませ購入させた疑いなどが持たれています。

石井容疑者が社長を務める「寿不動産」は、高齢者あわせて39人から7億円以上だましとったとみられているのです。その手口とは…。

■「第一声が『お久しぶりです』」被害女性の親族語る

被害者の1人である、認知症の80代の女性の親族。女性はある日、自身の口座の不自然なカネの動きについて、親族に相談したといいます。

被害女性の親族

「『これなんだと思う？』と見せられたのが、振り込みがあった通帳だった。なにこれって聞いても『わからない』って」

不動産会社との間に、身に覚えのない売買契約が結ばれていました。

◇

事の発端は、被害女性（80代）の元に男が訪ねてきたこと。

被害女性の親族

「第一声が『お久しぶりです』だったらしい」

“新入社員のときに訪れ、女性に励まされた”と話したという男。女性は記憶になかったものの、男はたびたび訪問するようになったといいます。

被害女性の親族

「おすそわけをその人に食べさせたら、おいしいおいしいって食べたと」

そして──。

被害女性の親族

「（男が）『何か最近困ってることはありませんか』というので、保険の話、健康の話とかその中で、保険を見直すことになったそうです」

男に言われるがまま、女性（80代）は保険などをすべて解約。この女性の場合、マンション購入の話をされた記憶はないものの、気づいたらインターネットバンキングで「寿不動産」に1600万円振り込まれていたといいます。

被害女性の親族

「本人も買うつもりなかったのに、買ってしまったことになっている。そんな（ネットバンキング）アプリをインストールなんて、できてなかったと思うので、代わりにやったんだと思う」

■一人暮らしの高齢者をターゲットに“購入持ちかけ”

16平米ほどのワンルームの部屋の購入代金として振り込まれた1600万円。被害女性の親族が調べたところ、相場はおよそ200万円で、8倍の高額でした。

警視庁によりますと、70歳以上の主に一人暮らしの高齢者をターゲットにしていたとみられる石井容疑者ら。

高齢者の名簿をもとに家族構成などを、聞き出すいわゆる“アポ電”をかけた上で訪問。家の修繕を手伝うなどして信頼を得て、マンションの購入を持ちかけていたとみられています。

仕入れた額の5倍以上で部屋を売りつけていて、中には17倍ほどで売ったケースも。

警視庁は資金が暴力団に流れていた可能性もあるとみて、全容解明を進めています。