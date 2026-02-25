中井亜美選手も登場 メダリストが集結したミラノ・コルティナ五輪解団式 史上最多24個のメダル
23日に閉幕したミラノ・コルティナオリンピック。史上最多、24個のメダルを獲得した日本選手団の解団式が25日、行われました。
新潟市出身、フィギュアスケートの銅メダリスト、中井亜美選手も出席し、笑顔を見せていました。
都内で行われた解団式。フィギュアスケート女子シングルで銅メダルに輝いた新潟市出身、17歳の中井亜美選手も登壇しました。
「今大会においてチームジャパンは冬季オリンピックにおける過去最多のメダル獲得数という歴史的な成果をおさめることができました。これは皆さん一人ひとりのたゆまぬ努力の結晶であり、日本スポーツ界にとって大変大きな誇りであります」
冬のオリンピックでは史上最多、24個のメダルを獲得した日本選手団。
中井選手もその1人です。幼いころから憧れだった浅田真央さんのように……
大舞台で大技・トリプルアクセルを決め完成度の高い演技を披露します。
ショートプログラムでは78.71と自己ベストを更新し首位に立つと……
＜SP首位の中井亜美選手＞
Q）すごかったですね
「はい、自分でもびっくりするぐらいの出来で、 すごく点数も高得点をいただけたので、本当に今うれしい気持ちでいっぱいです」
メダルをかけて臨んだフリーの演技でも、冒頭で切り札のトリプルアクセルを決め、勢いに乗ります。
のびやかに、堂々と氷上で華麗に舞いました。結果は銅メダル。今大会の日本選手団、最年少メダリストとなりました。
＜銅メダル 中井亜美選手＞
「本当に夢の舞台でこうやって演技するだけでもすごいことなのに、こうやってメダルもとれて本当に夢がかなった気分です」
24日の帰国後。記者会見で、中井選手は早くも4年後のオリンピックを見据えていました。
＜銅メダリスト 中井亜美選手＞
「4年後は正直、立場やプレッシャーも変わって、あると思うので、その中でも今回学んだようにスケートの楽しさを忘れないようにして4年後もしっかり楽しみながら、良い結果を出せたらいいなと思います」
世界を舞台に輝きを放った選手たち。日本中に感動を与えてくれました。