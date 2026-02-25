カープの沖縄キャンプは２５日が打ち上げ。ルーキーが手応えを口にしました。



朝から雨となった沖縄キャンプ最終日。選手たちは室内練習場で２５日も精力的に約３時間汗を流しました。



「横一線」で始まった今回のキャンプ。新戦力も加わり、し烈な競争となった１カ月に、指揮官も手ごたえを感じています。



■広島東洋カープ 新井貴浩 監督

「昨年の春のキャンプよりはひとつ上のレベルの競争ができている。新しく入ったルーキーたちの影響があると思います」





新井監督も期待するルーキーたちの躍動が目立った今回のキャンプ。ドラフト１位ルーキー平川蓮は対外試合でホームランを放つなどここまで打率４割超え。圧倒的な存在感を示していますが、さらなる成長へ課題を口にしました。■広島東洋カープ 平川蓮 選手「ツーストライク以降のバッティングがまだ改善できるので、それを対応していきたい。走攻守全てにおいて積極的にプレーしていきたい』ドラフト２位の齊藤汰直。対外試合初登板で２回３失点と課題を残しましたが、実戦形式の練習ですぐに修正するなど、即戦力として高い評価を得ています。■広島東洋カープ 齊藤汰直 投手「自分の課題と向き合えるようなキャンプになったので、長くて良いキャンプになった。試合でアピールして結果を残し続けたい」指揮官から「守備がうまい」と太鼓判を押されたドラフト３位の勝田成。対外試合では本職のセカンドだけでなく、ショートでも安定した守備をみせました。開幕までに、さらなる成長を見据えます。■広島東洋カープ 勝田成 選手「プロの打球にどうやって対応していくかというのもオープン戦でしか試すことができないと思うので、いっぱいチャレンジ精神で試していけたらいいのかなと思います」小園以来となる、高卒ルーキーで沖縄キャンプを完走したドラフト６位の西川。今後は出場機会を増やすために、２軍への合流が決まりました。■広島東洋カープ 西川篤夢 選手「走攻守の部分で良い勉強になったのと良い課題が見つかった。早く１軍の舞台でマツダスタジアムで活躍できるように心がけて、毎日頑張っていきたい」レギュラーも開幕投手も全くの白紙と話した新井監督は、これからの実戦でさらなる競争をうながします。■広島東洋カープ 新井貴浩 監督「キャンプ終わってオープン戦が本格的に始まりますので、そこで見極めていきたい」（２０２６年２月２５日放送）