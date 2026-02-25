高橋メアリージュン、胸元ざっくりの妖艶な装いで舞台あいさつ 声は鼻声で「花粉にやられちゃって」
俳優の高橋メアリージュンが25日、都内で行われた映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』（3月13日公開）の完成披露舞台あいさつに登壇した。
【集合ショット】カッコイイ⋯大集結した山崎賢人＆山田杏奈＆眞栄田郷敦ら
インカラマッ役を高橋は担当。この日は胸元ざっくりな妖艶な衣装で登場した。冒頭のあいさつでは観客に向けて「花粉症、大丈夫ですか？」と問いかけながら「私、きのうすごく花粉にやられちゃって…。これ鼻声です」と報告して笑いを誘っていた。
野田サトル氏による同名漫画（集英社ヤングジャンプ コミックス）の実写化シリーズ最新作。映画『ゴールデンカムイ』、続編ドラマ『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ −北海道刺青囚人争奪編−』に続き、原作の第一部・完結編ともいえるエピソードが描かれる。
この日は、山崎賢人（※崎＝たつさき）、山田杏奈、眞栄田郷敦、矢本悠馬、玉木宏、舘ひろし、大谷亮平、工藤阿須加、柳俊太郎（※柳＝旧字体）、稲葉友、北村一輝、池内博之、和田聰宏、杉本哲太、井浦新、片桐健滋監督も参加した。
