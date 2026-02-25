松下由樹、『有吉の壁』で「あ〜さ〜く〜ら〜！」 トム・ブラウンとまさかのコラボでフジ“名作ドラマ”をコントに
俳優の松下由樹が、25日放送の日本テレビ系バラエティー『有吉の壁』（毎週水曜 後7：00）にゲスト出演。お笑いコンビのトム・ブラウンとコラボし、自身の代表作の名ぜりふを呼びかけた。
この日は北千住の人気商店街を舞台に芸人たちが即興ネタを披露していくことに。有吉弘行と佐藤栞里が、歯科医院を訪れるとそこには、スクラブを着たみちおと松下の姿が。女性用のかつらをかぶり、「浅倉」という名札を付けたみちおに「歯石のとりかた覚えてるわよね？よろしくおねがいね」と優しく語り掛ける松下。患者の布川が口を開けると、治療が始まると、みちおはくしゃみを連発。その影響で、布川は歯がボロボロになる展開に。
みちおが「大丈夫ですか〜？」と聞くと、一部始終を見ていた松下から「あ〜さ〜く〜ら〜！」という声が。松下が観月ありさと名タッグを組んだフジテレビ系ドラマ『ナースのお仕事』の名ぜりふを引用し、「次からは気を付けてね」と優しくたしなめると、布川が「いや、軽すぎだろ」とツッコみ。大爆笑で、合格を勝ち取っていた。
有吉は「（松下の共演が）よりにもよってトム・ブラウンと…（笑）」と松下に同情していた。
