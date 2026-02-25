マリナーズの会長付き特別補佐イチロー氏（52）が25日に公開されたYouTubeチャンネル「パワプロ・プロスピ公式チャンネル」に出演。3月5日に開幕を控えたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への思いを語った。

イチロー氏は06年の第1回大会と09年の第2回大会に出場し、チームリーダーとして連覇に大きく貢献。開幕を間近に控えた大一番について「始まるね、また」と声を弾ませた。

第1回大会を振り返り「20年だよ」と感慨深げ。「2006年の時は“これ、どうなんだ”って。次があるのかな、って（思っていた）」と、かつての心境を明かし「この20年でここまで育ってきた。感慨深いよね」と話した。「本当にどうやって盛り上げようかって」と考えていたといい、「普段はリップサービスを極端にする人間ではないけど、あの時は“やらなきゃ盛り上がらないな”と思ってむりやり絞り出して…」と当時持っていた使命感について説明した。

「今なんてMLBが強気になっちゃってさ」とジョークを飛ばしながらも、大きく成長した大会の盛り上がりぶりに目を細めた。一方でマリナーズからも多くの代表選手が選ばれたことに触れ「キャンプが寂しくなっちゃうな、というのはある」と複雑な心境も明かしていた。