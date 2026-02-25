救急車を呼ぶべきか迷ったときの電話相談窓口「＃7119」について、塩田知事は25日、鹿児島県内全域で24時間365日、速やかに導入するよう県の検討委員会から提案を受け、導入に向けて前向きな考えを示しました。

「＃7119」は、急な病気やけがで迷ったときに電話すると、医師や看護師らが緊急性をアドバイスする相談窓口で、全国40の都道府県で導入されています。

医療機関などによる検討委員会が去年5月から議論し、「県内全域を対象に24時間365日、運用することが望ましい」とする最終報告書をまとめました。

25日、報告書を受け取った塩田知事は、導入に向けて前向きな姿勢を示しました。

（塩田知事）「＃7119をうまく適切に運用することで、県民の命をしっかりと守っていく取り組みにしたい」

（救急安心センター導入検討委員会・吉原秀明委員長）「よりよい鹿児島県の救急医療体制のために、早期に導入すべきだと考えている」

「＃7119」の運営には年間3000万円程度かかるとみられ、県は今後、費用負担のあり方などを市町村と検討するということです。

