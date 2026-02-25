鹿児島の未来のために頑張る人や団体を紹介するシリーズ「ちいきのチカラ」。

25日は、障害のある人と地域が一体となり、活性化に取り組む薩摩川内市の就労支援施設です。一人ひとりの「ちょこっと」が積み重なり、地域を支えています。

ベッドが並ぶドミトリー。窓の外に見えるのは、懐かしい校庭の景色です。

薩摩川内市の旧高江中学校。少子化のため、8年前に閉校しました。現在は、スポーツクラブの練習や、合宿などが行われる施設として活用されています。

（記者）「学校の一角には、可愛らしい看板が掲げられた教室が。中ではエプロン姿の方が作業中。良い香りも」

旧高江中学校を拠点にする障害者の就労支援施設「ちょこっと」です。障害のある20代から80代の23人が、校内で野菜や総菜を作っています。

「楽しい。みんな仲良くしてくれる」

「誰でも来ていい施設を」

立ち上げメンバーのひとりで介護福祉士の田原千穂子さん（50）。5歳のころに父を亡くし全盲の祖母と暮らしてきました。

（田原千穂子さん）

「（障害があっても）自分たちと変わりはない。イメージだけで決めてしまうのではなく、みていただきたい」

「障害者の施設だからと閉鎖的にするのではなく、学校みたいに誰でも来て良い開かれた施設を作りたかった」

ちょこっとのメンバーを支えるのは、旧高江中の卒業生たち。かつての学び舎に集い、利用者の送迎や畑仕事の手伝いなどをしています。

（卒業生）

「閉校式はつらかった。校歌を聞いて涙が出た」

「（母校で）こうして頑張っているなと、手伝いしたくなる」

担い手不足…耕作放棄地の再生

薩摩川内市中心部から車でおよそ20分の高江町。

人口はおよそ1000人と、この30年あまりで半数近くに減少しました。住民のおよそ6割が65歳以上の高齢者で、農業の担い手不足も課題です。

ちょこっとは、地元住民からの相談を受けて3年前から耕作放棄地の再生に乗り出しました。廃校の校庭から始まった野菜作りは徐々に広がり、今では町内の40か所以上の土地を活用しています。

（高江中の卒業生 大木達也さん・66）「冗談言い合って楽しい。耕作していないところをこれだけきれいに作ってくれて。昔の風景が戻ったような感じ」

10年前…脳の病気を患い

利用者の児玉節子さん、（66）です。高江町の保育園などで働いていた児玉さんですが、10年前、脳の病気を患いました。

めまいによるふらつきや手足に力が入りにくくなり、杖なしでは歩けない生活に。仕事を辞め、次第に家でふさぎ込むようになりました。

（児玉節子さん）「色々な人と比べてしまって、自分が情けなかった。（外に）出ようという気にもならなかった」

そんな時、娘のすすめで通い始めたのがちょこっとでした。

それぞれの個性をいかして カフェを運営

学校を出て児玉さんが向かった先は、目の前にあるカフェ。地域のにぎわいに繋げたいと、2年半前に築60年の古民家を改修してオープンしました。

ちょこっとの利用者がそれぞれの個性をいかして役割を分担、運営しています。

複雑な手作業が難しい児玉さん。保育園での仕事で磨いた明るさをいかして、店の入口でお客さんを出迎える受付担当です。

一番人気は、コロッケランチ。学校で手作りしたコロッケと畑で採れた野菜を使った小鉢が並びます。

客同士の交流の場に

愛情たっぷりの味を求めて、店はあっという間に満席に。市内外からきた客同士の交流の場になっています。

（薩摩川内市から）「たまたま隣になった

（さつま町から）「話しやすい。癒されて元気をもらって帰る」

（高江中を卒業）「人気。地元の人も結構来る。あちらこちらから人が食べにくる。うれしい」

支えられる側から、地域を支える側に

支えられる側から、地域を支える側に。児玉さんにとってもカフェは大切な居場所です。

（客）「ちょこっとの看板娘」

（児玉節子さん）

「出来ることをすることで大きな輪の中の一部分でいられる」

「外に出られないだろうと思っていた私が一歩踏み出すことができて『いってらっしゃい』、『おかえり』という気持ちで、今ここにいられることをありがたく思う」

「ちょこっと」が積み重なる

（障害者就労施設支援「ちょこっと」 田原千穂子さん）

「障害のあるなし、高齢者、子ども、立場や年齢に関係なく、全ての人には得意なことがある」

「一人ができることは“ちょこっと”かもしれない。そのちょこっとのちからが集まったとき、地域はちゃんと動き出す。誰か一人が頑張るのではなく、みんなのちょこっとで支え合う地域」

誰もが誰かの支えになれる。一人一人の「ちょこっと」が積み重なり、地域をあたたかな景色に変えていきます。

「ちょこっと」は、来月5日と6日に鹿児島市のアミュプラザ鹿児島で行われるノウフクマルシェに出店し、野菜やコロッケを販売する予定だということです。

・